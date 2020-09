Sergio Berni: "Soy la derecha del peronismo"

En una entrevista con Animales sueltos, el ministro de Seguridad bonaerense habló del conflicto policial y dijo estar convencido de que es "la derecha del peronismo" Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 13:37

Sergio Berni estuvo en un mano a mano con Luis Novaresio en Animales sueltos por América. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se refirió al conflicto policial, de la cuarentena y dijo estar convencido de que él es "la derecha del peronismo".

"¿Cómo está la situación de la Inseguridaden la Provincia de Buenos Aires en este momento?", le preguntó Novaresio. "La estadística que recibí ayer de agosto es alentadora, estamos por debajo de un 20% en la mayoría de los delitos con respecto al año anterior. Y, cuando uno hace la proyección de acuerdo a cómo tendría que estar el delito, de acuerdo a diferentes variables la más importante es la económica y estamos casi con un 50% debajo de lo proyectado", explicó el Ministro.

Sin embargo, aclaró que "esto no quiere decir que el delito se haya extinguido, el año pasado había 22.910 delitos prevenibles en la provincia de Buenos Aires y hoy estamos en 13.000 casi el 50%". "El problema no está solucionado, estamos yendo en una dirección correcta, nos quedan 13 mil por resolver y por eso es todas las transformaciones que estamos haciendo en materia de seguridad".

Con respecto al conflicto policial, defendió la medida que tomó el gobernador Axel Kicillof: "Lo que ha anunciado el Gobernador, es poner una piedra funcional con el respecto a un paradigma que casi desde 1940 ningún gobierno pudo resolver. Y esto no es una cuestión salarial, es una cuestión de comenzar a hacer las cosas como corresponde porque hasta ahora muchos funcionarios prometían mucho y hacían poco".

Sergio Berni habló de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires: "La estadística que recibí ayer de agosto es alentadora, estamos por debajo de un 20% en la mayoría de los delitos con respecto al año anterior"

"Yo escuché toda la vida decir que 'no podía generarse seguridad con un policía que ganaba lo que ganaba' pero ahora todo el mundo lo dijo y nunca nadie lo hizo. Y fue Kicillof el que tomó la decisión de equiparar a la policía de la provincia de Buenos Aires a la Federal".

En medio de la entrevista, Berni reconoció: "Nosotros pedimos una policía más humanizada pero la tratamos como animales, porque yo le puedo asegurar que el otro día vi en una filmación cómo retiraban el cadáver de un preso y me remitía a las imágenes de 'Expreso de media noche', esa película que muestra la atrocidad de las cárceles de Turquía".

"Cómo una persona que trabaja en un ambiente totalmente hostil, totalmente abandonado, en vez de tener tres presos tiene 20, tiene un sólo inodoro que se le tapa todo el tiempo, tiene que darle de comer a los presos en vez de estar preocupado por su trabajo, que sale a trabajar en el patrullero y tiene que empujarlo para que arranque. Esa es parte de la policía que tenemos y eso no hay que esconderlo, la sociedad tiene que saber desde dónde arrancamos", aclaró.

Al describir su orientación política dentro del peronismo, Berni fue contundente: "Yo soy centro derecha, a veces lo que sí estoy convencido es que no soy de izquierda. Me parece que la derecha no hay que mirarla desde una mirada, siempre tiene que ver con el orden, la disciplina, la perseverancia, con el desarrollo y una mirada muy peronista. El peronismo es eso, sostener nuestra clase media, nuestra industria nacional. Yo vengo de ese lugar, y no me da vergüenza decirlo. Soy la derecha del peronismo".

Por último, se refirió a la situación económica actual y aseguró: "Veo que hay una crisis social pero hay un estado nacional y provincial que están comprometidos con esa tensión y eso va a palear una situación extrema. La crisis económica es peor que la del 2001, es mucho más profunda, porque cuando uno ve la caída del producto bruto interno y la compara con el 2001 esta es mucho peor".