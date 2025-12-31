Enrique Iglesias y Anna Kournikova disfrutaron de un paseo en familia tras el nacimiento de su bebé

Enrique Iglesias y Anna Kournikova volvieron a sorprender al regalarle a los paparazzi una inusual postal familiar. La pareja, una de las más reservadas del jet set mundial, se dejó ver el domingo pasado durante un paseo familiar por las aguas de Miami junto a sus tres hijos mayores y los padres de la extenista rusa. La salida sucedió apenas dos semanas después de la llegada del cuarto heredero de la deportista y el cantante y de su presentación oficial en las redes sociales.

Los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5 pasaron una tarde de domingo al sol junto a sus papás y sus abuelos maternos Backgrid/The Grosby Group

Iglesias y Kournikova protagonizaron una jornada distendida y a puro sol en la costa de Florida. Acompañados por Sergei Kournikov y Alla Kournikova, quienes viajaron hasta los Estados Unidos para conocer a su flamante nieto, la pareja disfrutó de una tarde de domingo al sol a bordo de su yate en un plan relajado y lejos del ruido mediático.

Anna Kournikova eligió un cómodo jogging negro para el paseo familiar, y ayudó a la más pequeña a subir a la embarcación Backgrid/The Grosby Group

Los niños pasaron un gran domingo entre juegos y saltos al mar Backgrid/The Grosby Group

Durante el paseo, fue Iglesias quien quedó al mando de la embarcación, mientras los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años, y Mary, de 5, jugaron en la cubierta y realizaron divertidos saltos al mar. Kournikova mantuvo una actitud mucho más calma: se refugió dentro de la embarcación. La exjugadora optó por un look casual para la jornada: un jogging negro y el pelo recogido en un rodete. En una de las fotos, se la ve ayudando a una de las pequeñas a subir a la embarcación.

Enrique Iglesias fue el encargado de conducir la embarcación Backgrid/The Grosby Group

La presentación oficial del nuevo integrante de la familia

El 22 de diciembre, Iglesias y Kournikova confirmaron el nacimiento de su cuarto hijo y eligieron las redes sociales para compartir la noticia, aunque con el estilo reservado que caracteriza a la pareja desde hace años: tanto la extenista como el cantante publicaron un posteo conjunto en Instagram con la imagen de su bebé donde se ve parte de su cara. “My sunshine (”Mi sol”) 17.12.2025”, escribió Anna junto a la postal. Así, la pareja dejó constancia de que la criatura nació el miércoles 17 de diciembre, marcando ese día como un momento especial para la familia.

El nuevo integrante de la familia, en la foto que significó su presentación oficial

En la imagen se ve al bebé durmiendo plácidamente, con un gorrito y un peluche a su lado. La publicación llamó especialmente la atención debido al bajo perfil que ambos mantienen en relación con su vida privada y la crianza de sus hijos.

El posteo se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones, muestras de afecto y buenos deseos por parte de seguidores de distintas partes del mundo, que celebraron la llegada del cuarto hijo de la pareja. Unos días después, ambos sumaron una nueva foto familiar a sus cuentas: la imagen de sus cuatro hijos en el playroom familiar.

Los cuatro herederos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

En agosto pasado comenzaron a circular versiones sobre la dulce espera de la modelo. A principios de septiembre, Iglesias terminó de confirmar la noticia. El cantante se refirió a la paternidad en una entrevista con el programa de la televisión mexicana Ventaneando (TV Azteca), en el que aseguró sentirse con mucha responsabilidad, pero también feliz y entusiasmado por la llegada de un nuevo hijo.

Ese mismo mes, Kournikova fue fotografiada en Miami mientras realizaba compras en un supermercado, luciendo un atuendo holgado que dejaba entrever su pancita de embarazada.

Una de las últimas ocasiones en las que la pareja había compartido imágenes familiares fue en mayo de 2022, cuando publicaron una foto para celebrar un cumpleaños con un alegre festejo al aire libre. Más recientemente, durante el pasado Halloween, la extenista sorprendió al publicar una imagen de Mary, Lucy y Nicholas con disfraces, lo que permitió ver cuánto crecieron sus tres hijos mayores.

Una de las imágenes que desató los rumores sobre un nuevo embarazo de la extenista Luis Fernandez/The Grosby Group - Luis Fernandez/The Grosby Group

Iglesias y Kournikova llevan 24 años juntos y se convirtieron en padres por primera vez el 16 de diciembre de 2017 con el nacimiento de sus gemelos y, en enero de 2020, ampliaron la familia con la llegada de su hija Mary, a quien cariñosamente llaman Masha.

La llegada del nuevo bebé fue recibida con alegría por toda la familia, que atraviesa un momento marcado por la incorporación de nuevos integrantes, ya que al nacimiento del bebé se suma el embarazo de Ana Boyer, hija de Isabel Preysler (madre de Enrique Iglesias) y quien espera una nena junto al extenista Fernando Verdasco.