Angelina Jolie puso en venta su casa de Los Ángeles y se prepara para mudarse al extranjero

Con la llegada del nuevo año, Angelina Jolie se prepara para iniciar un nuevo capítulo en su vida personal, con planes que incluyen dejar Los Ángeles e instalarse en un futuro cercano fuera de los Estados Unidos.

A sus 50 años, la actriz y directora atraviesa un período de cambios mientras proyecta una nueva dinámica familiar en relación con sus hijos, cuya custodia comparte con Brad Pitt.

Cuatro meses después de que una fuente revelara a la revista People que la intérprete planeaba poner a la venta su histórica propiedad en Los Ángeles, nuevas informaciones indican que la residencia ya está siendo vista por posibles compradores. La operación se inició luego de que se realizaran una serie de reformas en la vivienda.

La propiedad que Jolie evalúa vender es considerada una residencia histórica dentro del mercado inmobiliario de Los Ángeles, constituyendo un inmueble de alto valor patrimonial y arquitectónico. Según trascendió, el interés de compradores no tardó en aparecer una vez que la casa fue puesta a la venta.

Según una fuente citada por People, la actriz “está lista para una vida que no se centre en Los Ángeles”. En ese sentido, se señala que el cambio responde a una búsqueda personal que la estrella venía evaluando desde hacía tiempo.

El entorno de Jolie asegura que la artista atraviesa un momento activo en el plano profesional. “Hay muchos proyectos que la entusiasman y se siente bien”, explicó la fuente, que además indicó que la actriz mira con muchas expectativas al año 2026.

Jolie comparte seis hijos con su Brad Pitt: Maddox, de 24; Pax, de 22; Zahara, de 20; Shiloh, de 19; y los gemelos Knox y Vivienne, de 17. La dinámica familiar ha sido un factor central en las decisiones residenciales de la actriz durante los últimos años. Sin embargo, en estos momentos en que los niños han crecido, la intérprete estaría en condiciones de encarar nuevas rutinas.

Cabe recordar que fue en diciembre del año pasado cuando Jolie y Pitt alcanzaron finalmente un acuerdo de divorcio que puso fin a una disputa legal que se extendió durante ocho años. Desde entonces, la actriz habría podido reorganizar distintos aspectos de su vida personal.

Fuentes citadas previamente por People señalaron asimismo que Jolie “nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo”, aunque permaneció allí debido a las condiciones del acuerdo de custodia con Pitt, situación que habría limitado sus posibilidades de mudarse antes.

La mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles Hilton Hyland,Hilton Hyland

La fecha de la mudanza

Respecto al momento concreto del traslado, el entorno de la actriz indicó que planea mudarse cuando Knox y Vivienne cumplan 18 años, lo cual tendrá lugar a mediados de julio próximo. De acuerdo con las mismas fuentes, Jolie estaría considerando distintos destinos en el extranjero, aunque no trascendieron detalles sobre posibles países o ciudades.

La mudanza marcaría un cambio significativo luego de años de residencia en la ciudad californiana, un tiempo a lo largo del cual la privacidad de sus hijos ha sido una de las principales preocupaciones para la actriz.

Angelina Jolie junto a sus hijos Maddox, Vivienne, Knox, Shiloh y Zahara, hace unos años, en el estreno de Eternals VALERIE MACON - AFP

En una entrevista brindada en noviembre de 2024 al programa Good Morning America, la estrella afirmó que ninguno de sus hijos disfruta de estar frente a las cámaras. “Son muy reservados”, expresó durante la charla. En ese mismo diálogo, la actriz se refirió de manera puntual a Shiloh, a quien describió como “extremadamente reservada”, y dijo que espera que sus hijos puedan tener privacidad de cara al futuro.

El deseo de un cambio de aires se produce tras un año marcado por compromisos laborales, rodajes y estrenos. Jolie ha desarrollado en los últimos años una carrera que combina actuación, dirección y producción, además de su trabajo solidario en el plano internacional.