Anne Hathaway confesó que lleva cinco años sin tomar una gota de alcohol

Una fuerte resaca en 2018 hizo que Anne Hathaway no quisiera beber una gota de alcohol en su vida y hoy ya lleva cinco años cumpliendo aquella promesa. La actriz estadounidense abrió su corazón y se refirió al día en el que, en el reconocido programa de entrevistas Ellen DeGeneres Show, reveló que no bebía más porque quería estar completamente disponible y presente para su hijo pequeño.

“Hay muchas otras cosas que identifico como logros. Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria”, dijo ahora, en una entrevista con The New York Times.

Anne Hathaway contó por qué no toma alcohol desde 2018 Taylor Jewell - Invision

Y completó: “Eso me parece un hito. Tener cuarenta años se siente como un regalo. El eje de la cuestión es que dudo en llamar a las cosas ‘mediana edad’ simplemente porque puedo ser una rigurosa de la semántica y podría ser atropellada por un automóvil más tarde hoy. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada”.

Diario de una princesa

Además, allí le consultaron si habrá una nueva entrega de El diario de una princesa (2001), la icónica película con la que se catapultó a la fama, que ya tuvo su segunda parte. “¿Se está armando algo con el Diario de una princesa 3?”, le consultaron, a lo que ella respondió con un simple “sí”.

Anne Hathaway y Jessica Chastain se lucen en esta remake.

Luego del éxito de Instinto Maternal (2024), el atrapante thriller donde Alice (Chastain) y Céline (Hathaway) son vecinas y amigas con hijos de la misma edad, pero que cuando uno de ellos muere en un accidente el vínculo se convierte en un lazo de amargura y desconfianza, Hathaway se prepara para el estreno de La idea de tenerte, film que llegará a Prime Video el próximo 2 de mayo y en el que la actriz se pone en la piel de Soléne, una madre divorciada que termina enamorándose de un hombre famoso mucho más joven.

Cuál fue la peor experiencia de Anne Hathaway en un casting

La estrella de Hollywood también fue noticia hace algunos días, luego de dar a conocer cuál fue la peor experiencia durante todos estos años en los que forma parte del mundo actoral.

En el marco de la presentación de su última película, La idea de tenerte, la actriz de 41 años brindó una entrevista para V magazine y contó que en el año 2000, en plena cúspide de su carrera, le tocó vivir un momento incómodo cuando, en medio de un casting, le pidieron que se bese con diez hombres.

Anne Hathaway y su peor experiencia en un casting: tuvo que besar a diez hombres

“Me dijeron: ‘tenemos 10 muchachos que vienen hoy y tú ya estás en el elenco, ¿no estás emocionada de besarte con todos ellos?’ Y pensé: ‘¿me pasa algo?’ Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Yo era joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetado como ‘difícil’. Así que fingí que estaba emocionada y seguí adelante”, comentó Anne. Además, agregó: “No fue un juego de poder, nadie estaba tratando de ser horrible o lastimarme. Era una época muy diferente y ahora sabemos que no es así”. Ella no quiso decir el nombre de la película, pero comentó que la industria cambió mucho desde el 2000.