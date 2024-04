La peor experiencia de Anne Hathaway en un casting: tuvo que besar a diez hombres

Escuchar

Anne Hathaway es una actriz estadounidense ganadora del premio Oscar, Globo de Oro, La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) y Los Premios del Sindicato de Actores (SAG) a la mejor actriz de reparto por su interpretación en la película Los Miserables.

También, apareció en la revista People del año 2006 como una de las 50 personas más bellas del mundo. La intérprete ha actuado en varias películas reconocidas como lo son: El diario de la Princesa, Día de San Valentín, Río, Los Miserables y El diablo viste a la moda, entre otras. Para Hathaway, su carrera como actriz ha tenido subidas y bajas; recuerda que para el año 2000, en plena cúspide de su carrera, le tocó vivir un momento incómodo cuando en medio de un casting le pidieron que se bese con diez hombres.

“Me dijeron: ‘tenemos 10 muchachos que vienen hoy y tú ya estás en el elenco, ¿no estás emocionada de besarte con todos ellos?’ Y pensé: ‘¿me pasa algo?’ Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Yo era joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetado como ‘difícil’. Así que fingí que estaba emocionada y seguí adelante”, comentó Anne. Además, agregó: “No fue un juego de poder, nadie estaba tratando de ser horrible o lastimarme. Era una época muy diferente y ahora sabemos que no es así”. Ella no quiso decir el nombre de la película, pero comentó que la industria cambió mucho desde el 2000.

Este relato la actriz se lo dio a la revista V magazine, donde habló de su nueva película, La idea de tenerte, la cual se estrena el 2 de mayo por la plataforma de streaming Prime Video. Aquí, ella no solo es la protagonista, también es la productora, lo que la llevó a tener la oportunidad de hacerle casting del actor principal. Esta cinta trata de una madre divorciada de 40 años que lleva a su hija adolescente al Festival de Coachella y acaba entablando un romance secreto con un joven de 24 años.

Para este casting, Hathaway tenía claro que el actor debía verse lo más natural posible y no quería estar besando a un grupo de veinteañeros: “Le pedimos a cada uno de los actores que eligieran una canción que sintieran que le encantaría a su personaje, para hacer bailar al mío y, luego, haríamos una pequeña improvisación”. “Estaba sentada en una silla como si hubiéramos llegado de cenar o dar un paseo o algo así, le dimos play y empezamos a bailar juntos”, comentó.

Así fue como el actor Nicholas Galitzine, de 29 años, se ganó el protagónico de esta película. “Eligió una canción de la banda estadounidense Alabama Shakes. Escuché la voz de Brittany (la cantante principal) y comencé a sonreír. Y me vio sonreír, así que se relajó y empezamos a bailar. Nadie se lucía. Nadie estaba tratando de conseguir trabajo. Estábamos en un espacio bailando”, cerró la actriz.