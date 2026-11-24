Noviembre fue un mes de intensa actividad para Antonela Roccuzzo. Más allá de su rol como madre y esposa de Lionel Messi, la rosarina combinó sus compromisos como influencer, sus rutinas de entrenamiento y su viaje a Perú junto a Tiffany & Co. En medio de ese ritmo exigente, también hubo lugar para un festejo clave en la familia: el cumpleaños de Thiago. De esa manera lo evidenció en su cuenta de Instagram, donde compartió una galería que recapituló todo lo vivido.

El carrusel de fotos que compartió Anto Roccuzzo en su perfil de Instagram

El carrusel arranca, precisamente, con una postal familiar frente a la torta con forma de 14 por la edad que cumplió el mayor de sus hijos. A partir de esa imagen, la secuencia alterna escenas íntimas de su día a día con momentos de descanso. En la segunda foto, Antonela se muestra en un momento de lectura frente a una pileta, lo que deja a la vista un señalador de Harry Potter, un guiño claro a su conocida pasión por la saga mágica.

Tras mostrarse en pleno entrenamiento, algo que es habitual en sus redes sociales, los guiños a la Argentina no faltan en su álbum personal, ya que la galería sigue con una toma de un mate y el momento de disfrute de un alfajor Havanna frente al mar.

Los guiños a la Argentina de Anto Roccuzzo

También estuvo presente su costado fashionista, con una imagen de su cartera y un perfume en su mano y su faceta de mamá activa, cuando dejó entrever a sus hijos mientras subían una escalera mecánica, uno detrás del otro, y todos con la camiseta de su papá, Lionel Messi, con el 10 en la espalda.

Así, entre celebraciones, entrenamientos y pausas mínimas, el álbum resume un noviembre agitado a través de los gestos y objetos que marcan su cotidianidad: la familia en primer plano, el refugio de la lectura, el mate de siempre y el aire libre para desconectar.

Las fotos que compartió la influencer para mostrar sus momentos de disfrute