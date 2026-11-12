La otra visita que revoluciona Perú: Antonela Roccuzzo aterrizó en Cusco para un viaje especial

Antonela Roccuzzo aterrizó en Perú justo al mismo tiempo que el papa León XIV, tras su histórica visita a la Argentina. Por supuesto que las razones fueron diferentes. Mientras el Sumo Pontífice lo hace en el cierre de su gira sudamericana; la mujer de Lionel Messi llegó a Cusco por una invitación de la reconocida marca de la que es embajadora: Tiffany & Co.

Antonela Roccuzzo y un viaje especial a Perú

Aunque Roccuzzo anticipó en unas historias de Instagram la invitación que recibió, dio crédito de su llegada a Perú con un video de una alpaca, uno de los animales más representativos de la región andina. A su vez, ahí mismo, sumó la bandera del país junto a un corazón.

Después del video, publicó una foto donde está de espaldas a la cámara, pero visiblemente es ella en un paisaje imponente de Cusco. Allí lució un look informal compuesto por un jean, una remera básica blanca, unas botitas negras y un trench largo color marrón que hizo juego con la cartera.

Antonela Roccuzzo publicó una foto de su viaje en Perú

En la invitación que mostró Antonela Roccuzzo en sus redes sociales, se puede leer solo el inicio de la carta que recibió: “Querida Antonela, nos complace enormemente contar con su presencia en nuestro viaje...”. Los demás detalles no salieron a la luz, pero se puede leer por detrás que hablan sobre la región y los lazos que quieren tender.

Antonela Roccuzzo y la especial invitación que recibió de parte de una marca de lujo

La mujer de Lionel Messi, que no la acompañó ya que está en Miami con sus compromisos con el Inter de Miami, también compartió un video donde se puede ver otro regalo que recibió junto a esa invitación: un libro gigantesco que funciona como un viaje visual y narrativo a través de los hoteles icónicos del país.

Roccuzzo mostró algunos detalles de la invitación que recibió para ir a Perú

La visita de Antonela Roccuzzo a Perú coincide con la presencia León XIV, un viaje especial para el Papa ya que forjó lazos con ese país durante los más de 20 años que sirvió como misionero y obispo en la nación andina, período que le valió la ciudadanía peruana.

“Regreso como sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal. Desde esta responsabilidad, reconozco en esos años parte del camino por el cual el Señor me ha ido formando como pastor. Si pudiera volver a esos años, lo haría de nuevo con alegría, acogiendo tanto los momentos felices como las dificultades. Por eso, con profunda gratitud, puedo decirles que también regreso a mi patria”, dijo al llegar al país.

León XIV en el papamóvil en Lima, Perú (AP Photo/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

En su primer día completo en Perú, el Papa tuvo un encuentro con los obispos locales en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima y luego celebró con ellos, los sacerdotes, religiosos, seminaristas y demás en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.