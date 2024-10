Antonela Roccuzzo celebró el triunfo de la selección y la goleada de Lionel Messi en su regreso al Monumental

Escuchar

Este martes por la noche, Lionel Messi volvió a jugar con la camiseta albiceleste en el Estadio Monumental después de 333 días, lugar en el que se enfrentó con Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas. El encuentro terminó 6 a 0 on tres goles de su autoría y dos asistencias de mucha ayuda para Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Esta goleada no la pudo compartir su familia en la cancha, dado que no pudieron viajar con él; sin embargo, eso no le impidió a Antonela Roccuzzo enviarle todo su apoyo, alentarlo desde Estados Unidos y celebrar los puntos obtenidos.

A través de una historia de Instagram, Anto le mandó toda su buena energía y dio sus frutos. En el video de tan solo unos segundos que compartió, podía verse la grabación de la pantalla del televisor del momento exacto en el que La Pulga corrió a abrazarse con sus compañeros después meter el primer gol del encuentro. De esta forma, la esposa del capitán argentino quiso mostrar todo su cariño a pesar de la distancia. Y para muchos fue un gesto de mucha ayuda y una cábala tras la arrasadora victoria.

Una vez finalizado el encuentro, la influencer volvió a hacer uso de su perfil de Instagram, en el que la siguen más de 40 millones de personas, y celebró la labor de su marido y padre de sus tres hijos, a quien llamó “El mejor de todos los tiempos”.

Anto Roccuzzo celebró la goleada de Lionel Messi frente a Bolivia (Foto: Insatgram @antonelaroccuzzo)

Cabe destacar que los goles que siguieron al de Messi en el partido de las Eliminatorias sudamericanas vinieron de la mano de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada, lo que mostró una consolidación del equipo frente a su rival. Pero, sin lugar a dudas, los dos últimos goles anotados por el número 10 fueron los que hicieron enloquecer a todos los argentinos, ya que ocurrieron con tan solo unos minutos de diferencia.

Lionel Messi anotó tres goles en su vuelta al Monumental (Foto: Instagram @afaseleccion)

Por el momento, el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa en el podio de las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026, seguido por Colombia y Uruguay. Esto y el reciente resultado en el Monumental llena de ilusión a muchos hinchas argentinos, que sueñan con volver a ver a Lionel Messi jugando la próxima Copa del Mundo codo a codo con sus compañeros. Y sin lugar a dudas, Antonela Roccuzzo apoya la moción, o al menos así lo demuestra con sus stories y mensajes en redes.

Con respecto a esto, al finalizar el encuentro frente a Bolivia, Messi habló de su vínculo con el público argentino y dijo: “La conexión con la gente es hermosa. Nos encanta jugar acá. Me gusta sentir el cariño de la gente sabiendo que pueden ser los últimos partidos”. Cabe señalar que el próximo partido al que tendrán que enfrentarse los campeones se llevará a cabo el 14 de noviembre, frente al seleccionado paraguayo.

