Revelan explosivos detalles de la supuesta separación de Zaira Nara y Facundo Pieres: “Le decía ‘la bataclana’”

A fines de 2022, después de confirmar su separación de Jakob von Plessen, el padre de sus dos hijos, Zaira Nara despertó rumores de romance con el polista Facundo Pieres, exnovio de su íntima amiga Paula Chaves. Tras varias crisis e idas y vueltas, blanquearon su noviazgo. Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta que esta semana trascendió que la pareja se habría separado presuntamente por temas de agenda y conflictos por la distancia. Ahora, se conocieron nuevos detalles de la ruptura, incluidos los conflictos familiares que habrían quebrado el vínculo.

Esta semana en El ejército de la mañana (Bondi Live) afirmaron que Zaira Nara y Facundo Pieres estaban separados y que la decisión habría sido de ella. “Él está más metido que ella. Ella así está bien y no quiere viajar tanto. Hay una distancia y un reclamo de ‘viajá más seguido, te pago todo, te pongo en business‘. ¿Y ella qué dice? ‘Pará, tengo mis proyectos, mi familia, mi laburo y así estoy bien’”, indicó Pepe Ochoa. “Él está más a fondo. ‘Casa juntos, tengamos un baby’. Y ella más ‘pará, yo ya tengo mis babys, yo así estoy bien’”, sostuvo Santiago Riva Roy.

El jueves en Intrusos (América) abordaron la separación de la pareja. Paula Varela comentó que se comunicó con la modelo, pero no recibió respuesta. “Siempre a mí me dijeron, y esto me lo confirman también, que él siempre estuvo un poquito más enganchado que ella. Él vendría pidiéndole como más compañía, pero ella no quiere tanto”, indicó la panelista.

En este sentido, hizo referencia a la casa que, según trascendió, la pareja empezó a construir en Punta del Este. Según Varela, la propiedad es solo de Pieres: “Zaira se iba a sumar a esto y al final no. Esto que anda diciendo Zaira de que era la casa de ella, como que no es así”.

“Me dicen que él estaría hablando mucho de nuevo con Agustina Wernicke, su exmujer (y madre de sus dos hijos Renata y Zenón), que está de novia con Martín Bustamante, el ex de Agustina Córdova”, comentó la panelista y además sostuvo que el polista “se habría hinchado un poco” con todos los problemas relacionados con Wanda Nara, la hermana mayor de Zaira.

A partir de esto, Adrián Pallares intervino y acotó: “Tartu dijo anoche que la familia de Pieres le decía a Zaira Nara ‘la bataclana’”. “Es una familia que ya cuando Paulita Chaves salió con él tampoco la pasó del todo bien”, sostuvo el conductor.

Acto seguido, compartieron una entrevista que hicieron con Paula Chaves, a quien justamente le preguntaron por la separación de la pareja. Cabe recordar que ella y Zaira eran íntimas amigas. De hecho, junto a Pedro Alfonso la eligieron como madrina de su hija menor, Filipa. Sin embargo, cuando Nara comenzó a salir con Pieres, la amistad se rompió y no volvió a recomponerse.

“No, ni idea, no voy a poder a opinar. Tampoco voy a hacer un repaso de todos los temas que no me importan”, expresó la modelo. Si bien el cronista insistió en el tema revelándole los presuntos motivos de la separación, ella evitó ahondar en detalles. Además de reafirmar que se trataba de una relación pasada, se negó a dar su opinión y dijo: “Y aparte, tampoco voy a estar opinando de temas que no son míos. De mí te opino lo que quieras, pero del resto no puedo. Ya opiné mucho y dije mucho y ya la verdad que ni idea”.