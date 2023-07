Antonela Roccuzzo dejó al descubierto el “amuleto” que usa para protegerse de la mala onda

escuchar

Las últimas semanas fueron un torbellino de emociones para el clan Messi - Roccuzzo. La familia de cinco se instaló en los Estados Unidos y su presencia causó una verdadera revolución. Lionel debutó con la camiseta del Inter Miami y ya marcó tres goles en dos partidos. Su esposa y sus hijos lo acompañan y apoyan incondicionalmente y si bien es una etapa de muchos cambios, de reorganizar el esquema familiar y darle forma a su nueva vida, Antonela Roccuzzo no descuida sus propios compromisos laborales. Compartió en Instagram una foto con un outfit de la marca deportiva con la que trabaja, pero todas las miradas se posaron en un peculiar detalle en el cuerpo.

La nueva familia del Inter Miami, Lionel, Antonela y sus tres hijo Thiago, Mateo y Ciro Instagram: antonelaroccuzzo

Con el paso de los años y a raíz de su exposición, la rosarina empezó a ser tenida en cuenta por exclusivas marcas de lujo que hoy la invitan a sus eventos y la visten para desfilar en la alfombra roja.

Si bien disfruta de su colección de carteras de diseñador, los vestidos largos y los zapatos altos, sin dudas los outfits deportivos suelen ocupar gran parte de su guardarropa. Además del skincare y la moda, es fanática de la actividad física y no duda en compartir algunas de sus rutinas con sus seguidores, quienes siempre están ansiosos por conocer detalles de su vida.

Sus sesiones de entrenamientos siempre se complementan con sofisticados y prolijos looks deportivos de la marca Alo, con la cual trabaja desde hace bastante tiempo. Con frecuencia, Roccuzzo publica en su Instagram distintos conjuntos deportivos que usa. En las últimas horas, compartió otra parte de una sesión de fotos que se realizó hace un mes cuando estuvo en su casa en Funes, en el Gran Rosario. Se sumó a la tendencia Barbiecore y modeló una calza ciclista tiro alto color rosa chicle, con un top y un buzo del mismo tono y lo combinó con unas zapatillas deportivas y medias blancas.

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al lucir una cinta roja contra "la envidia" Instagram @antonelaroccuzzo

No obstante, en la nueva foto que subió hizo que las miradas no estuvieran posadas solamente en el look total pink sino también en la muñeca izquierda. Su pose evidenció que, debajo del reloj, llevaba una pulsera roja. ¿Qué significado tiene? Es considerada un amuleto que, popularmente, se usa contra el “mal de ojo”, para ahuyentar las “malas energías”.

Si bien no tiene un sustento científico, sino más bien espiritual, es común ver a varios argentinos con la cinta roja en la muñeca para protegerse de la envidia. Incluso hay varias teorías al respecto, como por ejemplo la cantidad de nudos con los que tiene que atarse o no cortarla manualmente, sino esperar que se rompa sola. De todas maneras, Antonela demostró que cree en las energías y para ella, sentirse protegida es muy importante.

El gesto de Antonela Roccuzzo en pleno partido del Inter Miami que no pasó desapercibido: ¿con quién se enojó?

Si bien Antonela Roccuzzo se caracteriza por tener un bajo perfil y prefiere que sean su marido y sus hijos los protagonistas, sus acciones raramente pasan inadvertidas. Aunque siempre se muestra con una luminosa sonrisa y nunca pierde los estribos en público, una situación que ocurrió el martes durante el segundo partido de Lionel con el Inter Miami, la hizo enojar. Las cámaras de la transmisión especial captaron su cara de preocupación y un gesto que hizo con la mano que demostró su disgusto. Pero, ¿con quién se molestó?

Antonela Roccuzzo retando a uno de sus hijos 😂😂😂pic.twitter.com/eVWPp9rg2u — Mati (@matiasm_02) July 26, 2023

De acuerdo al contexto y a lo que se pudo percibir por las imágenes, se dedujo que el enojo, o más bien, el llamado de atención, fue para uno de sus hijos. Aunque no se vio qué pasaba frente a ella, lo que se pudo percibir fue que le dijo “adentro” a uno de los niños, que, de acuerdo a las circunstancias, podría haber querido salir de las gradas, directo al campo de juego.

A pesar de que sabía que probablemente la estaban grabando, su rol de madre fue más fuerte y no dudó en retar a uno de los niños e impedir que cometiera una acción que no estaba permitida o que pudiera dañarlo.

