escuchar

Tras recorrer la Quinta Avenida y disfrutar de las luces y los brillos de La Gran Manzana, Antonela Roccuzzo regresó a Miami y retomó su agenda habitual. Esto incluyó no solo el reencuentro con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, sino también un regreso a las sesiones de entrenamiento. Fashionista en todo momento, la rosarina cambió el conjunto sastrero y las botas de taco con las que desfiló por las calles de Nueva York y se lució con un sofisticado look deportivo en blanco y negro con el que enamoró a todos sus seguidores.

Antonela Roccuzzo tuvo unos días muy movidos. La semana pasada, mientras Lionel Messi estaba en la Argentina para enfrentar a Uruguay en La Bombonera, ella cumplió con sus propios compromisos laborales. Viajó a Nueva York con su equipo para concretar un proyecto con Tiffany & Co., la lujosa marca de joyas que la acompaña desde hace varios meses en todos sus eventos. Ya de regreso en Miami y mientras su marido estaba en Río de Janeiro, retomó sus compromisos habituales.

En las últimas horas, la empresaria compartió con sus 38 millones de seguidores de Instagram la intimidad de su sesión de ejercicio que incluyó una producción de fotos. Esta vez no fue en el Laboratorio de Glúteos, a donde suele asistir con su íntima amiga Elena Galera, sino que se realizó en una locación de una marca deportiva para la cual trabaja. En un video mostró las máquinas de última tecnología disponibles en el lugar: desde una escaladora, hasta una cinta para caminar y correr, bolsa de boxeo y pesas, entre otros aparatos. La estética del lugar era total black y las paredes estaban ploteadas con el logo de la firma.

Anto Roccuzzo se lució con un conjunto deportivo blanco y negro Instagram @antonelaroccuzzo

Incluso, Anto Roccuzzo eligió un outfit para estar combinada con la estética del gimnasio: un conjunto de dos piezas negro con detalles en blanco. Lució un top deportivo con escote en V que dejó parte del abdomen al descubierto y unas calzas tiro alto haciendo juego. El detalle fueron las medias blancas largas y las zapatillas que se mantuvieron la misma gama de colores.

Anto Roccuzzo en acción: lució un elegante outfit deportivo para entrenar Instagram @antonelaroccuzzo

La empresaria enamoró a sus fans con su outfit black and white. Pero lo cierto es que no solo modeló su look, sino que también se fotografió “en acción” sujetando dos battle ropes. Se trata de dos sogas que se utilizan para realizar un ejercicio muy completo que involucra varios músculos, pero particularmente los bíceps y tríceps, ya que requiere de una importante fuerza de brazos.

El mensaje que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi tras el triunfo de la selección en el Maracaná

El martes, la Argentina y Brasil se enfrenaron en el Estadio Maracaná en un partido muy picante. Comenzó con un violento altercado entre los hinchas de ambos países, que derivó en una fuerte intervención de la policía local contra los visitantes, y terminó con un triunfo albiceleste gracias a la cabeza de Nicolás Otamendi. Lo que siguió fue un festejo a lo grande que llegó hasta los Estados Unidos, donde se encuentra Antonela Roccuzzo.

El mensaje de Anto Roccuzzo tras el triunfo de "La Scaloneta" en el Maracaná Instagram @antonelaroccuzzo

Minutos después de que terminara el partido, la rosarina recurrió a las redes sociales y compartió en sus Stories, una de las imágenes que subió la cuenta de Instagram de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Eligió la postal en la que estaba su marido justo con la pelota a los pies y le sumó emojis de cuatro banderas argentinas. Feliz y orgullosa por el resultado, no dudó destacar a Leo, con quien ya seguramente se habrá reencontrado tras dos semanas físicamente separados.