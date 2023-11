escuchar

El lunes, delante de los mejores futbolistas de la temporada e iluminado a lo lejos por la Torre Eiffel, a sus 36 años, Lionel Messi volvió a hacer historia. Por lo alcanzado en el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina, se alzó con un nuevo Balón de Oro, el octavo de su colección. Si bien fue una velada “dorada” de festejos y emociones para el fútbol, hubo una peculiar escena que dio que hablar en las redes por involucrar justamente a Antonela Roccuzzo, quien estuvo sentada en la platea, junto a sus tres hijos. El youtuber Speed, gran admirador de Cristiano Ronaldo, le pidió una foto a la rosarina, grabó cuál fue la reacción de ella ante este pedido y la expuso públicamente.

A la ceremonia de los premios, que entrega la revista francesa France Football, asistieron destacadas personalidades del mundo del deporte, como el tenista Novak Djokovic y el exfutbolista David Beckham. Asimismo, dijeron presente los dirigentes de los clubes y los deportistas destacados de esta temporada, nominados al Balón de Oro masculino y femenino, quienes fueron acompañados por sus respectivas familias.

Familia de Oro: Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro acompañaron a Leo Messi en la entrega del Balón de Oro Instagram @antonelaroccuzzo

A su vez también hubo otros invitados, entre ellos el reconocido youtuber, Darren Watkins Jr., mejor conocido como IShowSpeed. Con más de 21 millones de seguidores en su canal de YouTube, el joven es gran seguidor del fútbol y un gran admirador de Cristiano Ronaldo, a quien conoció en Lisboa en junio. Incluso en su cuenta de Instagram subió las fotos que se sacaron y su posteo tuvo más de 15 millones de Me Gusta.

El influencer compartió un video de cuatro horas de lo que registró en la ceremonia del Balón de Oro. Sin embargo, hubo una pequeña situación que se volvió viral. Cuando finalizó la gala, Speed se dispuso a moverse de su asiento para ir a saludar a algunos de los jugadores nominados. Fue entonces cuando vio a Antonela Roccuzzo, unas filas más adelante. Cabe mencionar que la rosarina y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, estuvieron en la platea y al final los niños subieron al escenario a celebrar con Leo, mientras ella, fiel a su bajo perfil, se quedó aplaudiendo desde su butaca.

El youtuber Speed se sacó una foto con Emiliano 'Dibu' Martínez en la entrega del Balón de Oro (Foto: Instagram @ishowspeed)

En el fragmento de video se pudo ver a la empresaria charlar animadamente con María Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez. Al verla, el youtuber dijo en inglés: “Permiso, ¿puede ser una foto?”. El joven señalaba el celular para hacerse notar, y preguntó reiteradas veces, pero no recibió respuesta. “Ella me está ignorando, no puede ser; me está ignorando, solo quiero una foto”, insistió. Su expresión fue de tristeza y finalmente se resignó y continuó la marcha.

No obstante, y si bien la escena apunta claramente a la rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y sus respectivos fanáticos, en las imágenes permitieron cuestionar que existía la posibilidad de que Antonela directamente no se haya dado cuenta del pedido. La mujer charlaba animadamente con otras personas que estaban a su alrededor y sumado a la gran cantidad de invitados y al ruido del lugar, es muy probable que directamente no haya advertido la presencia del youtuber.

La reacción de Cristiano Ronaldo ante el octavo Balón de Oro de Lionel Messi

Si bien la situación estuvo íntimamente ligada a la disputa que hay entre los fans del portugués y el argentino, lo cierto es que si bien Cristiano Ronaldo no estuvo nominado al Balón de Oro, de igual manera se hizo notar y no solo a través de sus seguidores. Si bien no se pronunció al respecto, sí reaccionó a una publicación que criticó a Lionel Messi.

A través del perfil oficial del diario AS, el periodista español Tomás Roncero compartió un video en el que felicitó de manera irónica al rosarino: “Como homenaje, está bien. Es un jugador que ya está retirado, hace unos meses, desde que se fue a Inter Miami”. Para finalizar, señaló que cinco de los premios que recibió Messi “estuvieron bien otorgados” y “tres, no”. El portugués no dudó en comentar la publicación con cuatro emojis de caritas llorando de risa y le puso Me Gusta al posteo, un gesto que claramente no pasó inadvertido.