Lionel Messi se prepara para volver a calzarse la camiseta albiceleste con las tres estrellas y enfrentar a Uruguay en La Bombonera este jueves a las 21. Por su parte, Antonela Roccuzzo viajó a Nueva York para pasar unos días de película en La Gran Manzana. Esta semana, la rosarina se trasladó desde Miami de la mano de una exclusiva marca de joyas, con la cual trabaja, y vivió una experiencia llena de brillo. Pero eso no fue todo, porque cuando el sol se ocultó, la influencer aprovechó para recorrer la ciudad con sus compañeros de viaje. Hubo risas, selfies y un recorrido por lugares emblemáticos.

Antonela Roccuzzo viajó a Nueva York y compartió parte de su estadía con sus seguidores Instagram @antonelaroccuzzo

En la última semana, la rosarina compartió con sus 38 millones de seguidores de Instagram las mejores postales de su visita a la ciudad que nunca duerme. Todo parecería indicar que el objetivo de su viaje fue concretar una serie de proyectos con Tiffany & Co., la lujosa firma con la cual trabaja activamente. El martes visitó “The Landmark”, la casa central de la joyería, ubicada en 727 de la 5.ª Avenida. Se trata de un emblemático edificio de 10 pisos que abrió sus puertas en 1940. Allí no solo se venden joyas, sino que también se exhiben exclusivas piezas y destacadas colecciones de arte. Antonela quedó maravillada con el recorrido y lo evidenció en sus redes.

Pero, también hubo tiempo de disfrutar al aire libre y recorrer una de las avenidas más famosas del mundo. La cuenta de fans de Instagram @queen.anto, publicó algunas imágenes de Antonela en La Gran Manzana junto a tres amigos. Las mismas dieron cuenta de cómo fue la agenda de viaje.

Anto Roccuzzo disfrutó de Nueva York con sus amigos Instagram @queen.anto

Anto Roccuzzo recorrió la Quinta Avenida de Nueva York y se fotografió frente al Hotel Plaza Instagram @queen.anto

Una de las postales que se publicó fue una selfie que tomó Cuca Travy, asesora y amiga de Antonela. En la misma, se las pudo ver a ambas junto a un hombre y una mujer. Asimismo, también se tomaron una foto delante del icónico Hotel Plaza.

Si bien Antonela tenía un elegante abrigo negro, se pudo ver el outfit que tenía debajo, que era el mismo que lució para recorrer Tiffany: un conjunto de sastrería de saco con hombreras y pantalón en un tono gris. Además, llevaba en la mano una bolsa celeste, justamente el color de la firma. Todo parecería indicar que, una vez que salieron de la joyería, caminaron por la Quinta Avenida, puesto que los edificios están ubicados a unos pocos minutos a pie el uno del otro.

La rosarina se lució con un outfit en beige Instagram @queen.anto

A su vez, la cuenta de fans publicó una tercera imagen que se tomaron en el interior de un edificio frente a un espejo. Allí se pudo ver a la empresaria con un look completamente distinto y mucho más relajado. Cambio las botas de tacón por zapatillas blancas, y eligió un cómodo conjunto de buzo y jogging de algodón en color beige con una campera haciendo juego y un maxi bolso en el mismo tono.

El lugar que deslumbró a Antonela Roccuzzo y la hizo sentir “en una película”

Sin duda alguna, Roccuzzo está pasando unos días increíbles en Manhattan. El martes recorrió The Landmark y aseguró que “cada rincón es una obra de arte”. Sin embargo, hubo un espacio en particular que la deslumbró un poco más que el resto: la exposición de Audrey Hepburn, una experiencia inmersiva basada en la icónica película Breakfast at Tiffany’s (Desayuno con diamantes) de 1961.

Justamente en el video que compartió Antonela, se pudo dar cuenta de cómo miraba, maravillada, el lugar mientras en una pantalla se reproducía la icónica escena del film en la que Holly Golightly (el personaje de Hepburn) desayunaba parada en la Quinta Avenida mientras observaba la vidriera de Tiffany. “Y te sentís en una película”, le aseguró la rosarina a sus seguidores y hasta mencionó a “Breakfast at Tiffany´s”, en su publicación.