Antonela Roccuzzo mostró su look para salir de noche y sorprendió con una decisión fashionista

Si bien siempre supo mantener un perfil bajo y hacer que los flashes se dirijan a su marido y recientemente también a sus hijos, lo cierto es que en los últimos años Antonela Roccuzzo comenzó a ganar terreno en el mundo de las redes sociales. Hoy es toda una influencer de moda, fitness y skincare y supera los 40 millones de seguidores en Instagram. Aunque muchos la conocen por estar casada con Lionel Messi, la realidad es que supo construir su nombre y actualmente trabaja junto a renombradas marcas internacionales.

En el Instagram de Antonela suelen predominar las fotos familiares, pero también las que evidencian su guardarropa. La rosarina comparte los outfits deportivos que usa para entrenar, pero también algunos más elegantes que elige para disfrutar de la noche de Miami. En las últimas horas, publicó en sus stories el jugado look que lució para salir de fiesta y más de uno reparó en una particular decisión fashionista que tomó.

Este año la rosarina fue anfitriona de un evento que organizó una famosa firma francesa de cosméticos y fragancias (Foto: Instagram @lancomeofficial)

Desde que se instaló en los Estados Unidos hace ya más de un año, la carrera de influencer de Antonela Roccuzzo creció exponencialmente. Voló a Nueva York de la mano de una joyería de lujo, la eligieron como embajadora de una reconocida firma de cosméticos francesa y hasta lanzó su propia playlist de entrenamiento con una famosa aplicación. Asimismo, y a sabiendas de que sus fans siempre quiere conocer la intimidad de su día a día, publica fotos y videos con más frecuencia para mostrar en qué anda el clan Messi-Roccuzzo.

Ahora dio cuenta de que el jueves fue noche de fiesta. Antes de salir, se sacó una foto en el espejo de su inmenso guardarropa para modelar su outfit. ¿Qué se puso? Un vestido corto al cuerpo de un solo hombro. Si bien opta por usar prendas ajustadas que marquen su figura, esta vez tomó una decisión respecto al color: no eligió el negro, que suele ser de su preferencia, sino que optó por un diseño en celeste con un estampado floral en tonos violeta, verde y marrón.

El look de Anto Roccuzzo para salir en Miami: eligió un mini dress celeste estampado (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Tampoco eligió el negro para los accesorios. Llevó una minibag color violeta y unas sandalias de taco alto en la misma tonalidad. Para realzar el look sumó una pulsera, anillos y un reloj, todo en plata. ¿El cabello? Lo dejó suelto y con unas leves ondas. En la storie, en tanto, sumó el emoji de un brindis entre dos copas, lo cual dio cuenta de que fue una velada muy divertida.

Antonela Roccuzzo les mostró a sus seguidores qué hace cuando sus hijos se meten al mar

Pero, así como suele mostrar sus outfits, la rosarina también comparte con sus seguidores lo que acontece en su día a día. Esta semana, por ejemplo, llevó a sus tres hijos, Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (6) a la playa. Mientras los niños se divertían entre las olas y la arena, organizó la reposera y sombrilla, justo frente a ellos, para tenerlos siempre a la vista, y aprovechó para hacer una de sus actividades favoritas: leer.

Antonela Roccuzzo llevó a sus hijos a la playa y aprovechó para ponerse al día con la lectura (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En la storie de Instagram que compartió se pudo advertir que llevó a la playa el libro que lee actualmente: Alas de hierro (Iron flame), una historia de fantasía y ciencia ficción de la autora norteamericana Rebecca Yarros. La rosarina está encantada con la lectura este verano. Hace unos días terminó la primera parte de la saga Alas de sangre (Fourth wings) y antes finalizó Verity, La sombra de un engaño (Verity) y la versión en inglés de Volver a empezar (It Starts With Us), ambos de la renombrada autora norteamericana Colleen Hoover.

