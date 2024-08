Antonela Roccuzzo les mostró a sus seguidores qué hace cuando sus hijos se meten al mar

Escuchar

Tras la Copa América, la familia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo optó por disfrutar del verano en casa. Quedó claro que están muy cómodos y a gusto en Miami, por lo que en las últimas semanas organizaron para pasear en yate y también alentaron a Inter Miami desde la tribuna mientras ‘la Pulga’ se recupera de una lesión en el ligamento del tobillo derecho.

Fiel a su estilo, Antonela Roccuzzo es quien introduce a los fanáticos a la intimidad de sus vacaciones familiares. Tras compartir postales de su divertido día de navegación por el Atlántico, ahora dejó entrever que llevó a sus tres hijos, Thiago (11), Mateo (8) y Ciro (6) a la playa. Los niños se metieron al mar y ella los supervisó desde la costa. Aprovechó su tiempo “en solitario” para hacer una de sus actividades favoritas.

Esta semana, Mateo, Thiago y Ciro disfrutaron de un paseo en yate junto a sus padres (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se adaptaron muy bien a su nueva vida en los Estados Unidos. Además de ir a la escuela, los dos mayores ya juegan en la Inter Miami Academy y demuestran que heredaron el talento de su padre con la pelota. Incluso, suelen acompañar a sus padres a los partidos de Inter Miami y hasta disfrutan de ver la NBA.

Esta semana, la rosarina aprovechó el tiempo libre de sus hijos y organizó un día de playa. Como los niños ya son más independientes, pudieron meterse solos al mar, pero siempre cerca de la costa y bajo su supervisión. Mientras ellos se divertían entre las olas y la arena, aprovechó unos momentos para organizar su reposera y sombrilla, justo frente a ellos. Pero, además, tuvo tiempo para hacer una de sus actividades favoritas: leer.

Antonela Roccuzzo llevó a sus hijos a la playa y aprovechó para leer Alas de hierro (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En una storie de Instagram que compartió se pudo advertir que llevó a la playa lo que lee actualmente. Se trata de Alas de hierro (Iron flame), un libro de fantasía y ciencia ficción de la autora norteamericana Rebecca Yarros. Esta parte de la historia transcurre en la Escuela de Guerra de Basgiath, una institución que entrena a jinetes de dragones, y muestra a una joven Violet Sorrengail, que, tras sobrevivir a su primer año en el instituto, enfrentará nuevos retos y desafíos y deberá luchar por seguir con vida en medio de pruebas, secretos y verdades.

Este libro es la continuación de Alas de sangre (Fourth wings), el cual justamente Roccuzzo terminó hace unos pocos días. Y lo cierto es que este verano, la rosarina estuvo completamente inmersa en la literatura. Además de leer los dos volúmenes escritos por Rebecca Yarros, también tuvo en sus manos Verity, La sombra de un engaño (Verity), un thriller psicológico de 2018 de la autora norteamericana Colleen Hoover.

Hace unos días, Roccuzzo leyó Verity de la autora norteamericana Colleen Hoover (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Además, dio cuenta de que está encantada con los escritos de Hoover, puesto que unos días antes leyó la versión en inglés de It Starts With Us (Volver a empezar), novela que la autora norteamericana, Colleen Hoover, publicó en 2022. Se trata de la segunda parte de It Ends With Us (Romper el círculo), historia que justamente se llevó a la pantalla grande con Blake Lively como protagonista. La película se estrenó hace poco en los Estados Unidos y este 15 de agosto llega a las salas argentinas.

