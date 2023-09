escuchar

Antonela Roccuzzo estrenó un look deportivo y se robó todas las miradas, no por el atuendo en sí, sino más bien por un peculiar detalle que la acompañó. Día a día la empresaria comparte mediante su cuenta de Instagram diferentes combinaciones para hacer ejercicio y las recomienda a sus más de 36 millones de seguidores. Lo cierto es que en esta ocasión, incluyó un accesorio extra muy necesario para las personas activas y no tanto.

Hace días, Anto causó furor en las redes sociales por su especial conjunto en el que posó con su amiga Elena Galera, la esposa de Sergio Busquets. En medio del famoso “Laboratorio de Glúteos” al que las dos concurren, cada una lució un outfit similar, que corresponde a la marca de indumentaria Alo, la cual la esposa de Lionel Messi publicita.

Anto Roccuzzo utilizó una correa para sujetar su celular que causó furor (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Sin más, este jueves, Roccuzzo deslumbró con un short y una remera con escote en V, ambos en color negro. Además, posó con el pelo suelto y eligió un par de zapatillas blancas que resaltaron entre todo su look. Sin embargo, el peculiar detalle que sorprendió a sus seguidores fue la correa rosa que cuelga en su hombro. Esta misma es eficiente para las personas deportistas, ya que sirve para colgar el celular y realizar cualquier tipo de deporte sin preocupaciones.

Anto Roccuzzo jutno a su mascota Abú (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Acerca de su precio, en el mercado se pueden encontrar este tipo de correas por una cifra de 2000 pesos hasta los 6000 pesos, dependiendo de su estilo, anchura y diseño, al igual que el objetivo que se le dará. Si es deportivo o más bien como algo rutinario.

Asimismo, en esta oportunidad, Anto sumó a su mascota Abú, el caniche Toy que conquistó el corazón de la familia Messi a partir de su llegada en 2020. La empresaria suele hacer parte de sus sesiones fotográficas a los animales de la casa, algo que disfruta hacer y donde demuestra el amor que les tiene. Cabe destacar que además de este adorable perrito, el clan cuenta con otros dos: Hulk (un dogo de Burdeos) y Toy, otro caniche del mismo color que el primero.

“Bellísima”; “Divina”; “Hermosa”; “Linda”; “Siempre diosa”; “Nuestra reina”; “ícono de belleza”; “Bella dama” y “Sos perfecta”, fueron algunos de los elogios que recibió la postal de Anto con el atuendo deportivo desde el jardín de su casa en Miami.

Cómo es el Laboratorio de Glúteos que elige Anto Roccuzzo

Si de ejercicio se trata, dos semanas atrás, Anto Roccuzzo presentó a su nuevo entrenador y enseñó el gimnasio especializado en glúteos al que acude. Desde siempre, la empresaria se mostró en las redes sociales muy activa, en cuanto a la vida sana y el ejercicio. Pero en esta oportunidad fue por más y se sumó a un equipo que solo trabaja dicho músculo.

Anto Roccuzzo presentó a su nuevo entrenador y revolucionó las redes (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

El sitio es coordinado por Bret Contreras y en la captura de Roccuzzo, se mostró parte de las instalaciones y detalló los elementos de trabajo. Este lugar se ubica en Miami y es significativo porque es exclusivo para mujeres, por lo que el ejercicio se concentra solo en ellas.

En cuanto al look que utilizó Roccuzzo para este lunes a puro ejercicio, optó por un top deportivo en tono limón con una calza negra y el pelo recogido. A diferencia de otras ocasiones, aquí prefirió no posar en pleno entrenamiento frente a la cámara como sí lo hicieron el resto de las mujeres presentes.