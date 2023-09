escuchar

A través de su cuenta de Instagram, Lali González, participante del Bailando 2023 (América TV), hizo un descargo con respecto a las críticas por su cuerpo. La reflexión llegó luego del cruce que tuvo con un periodista paraguayo a través de la red social X. A lo largo del video que compartió en su historia, hizo referencia al tratamiento que el tema recibe en la Argentina en comparación con Paraguay y contó las dificultades que atraviesa su hija.

Luego de su debut en el programa de Marcelo Tinelli, la actriz recibió mucha exposición. Como era de esperarse, dado no solo el rating del programa sino la popularidad que la oriunda de Paraguay ya tenía en redes sociales, su experiencia en la pista no pasó desapercibida para nadie.

En ese contexto, se produjo un repudiable comentario por parte de un periodista paraguayo. El responsable fue Enrique Vargas Peña, quien durante un programa en la radio Universo 970 opinó de forma despectiva sobre el cuerpo de Lali: “Recomendamos un nutricionista”.

La respuesta de Lali González al periodista paraguayo que la criticó por su cuerpo Captura

Al escuchar esto, la paraguaya usó su cuenta de X para responder con un agravio. Irónica, dijo que iría a un nutricionista “solo si él va a un odontólogo. Sino, no”. Aunque parecía que el tema se había terminado ahí, González utilizó luego su perfil de Instagram para reflexionar sobre el hecho y bajar otro tipo de mensaje a sus seguidores.

La contundente reflexión de Lali González, luego de recibir críticas por su cuerpo

“Yo no sé qué es lo que está de moda o no con el tema cuerpos reales o no”, comenzó en un video que subió a su historia. A continuación, citó algunos de los comentarios que se dijeron sobre ella: “Se estaba hablando de que yo estaba embarazada, que tenía panza, que el vestuario no me favorecía...”.

Más allá de las opiniones sobre su cuerpo, valoró la manera de tratar el tema que se tiene en el país. “Si hay algo que aprendí en la Argentina es que se tiene mucho más respeto sobre el cuerpo del otro. Es muy loco porque algo que también aprendí acá y de alguna manera me siento más liberada”, describió. En ese sentido, remarcó que le interesa dejar un mensaje positivo para la gente más joven que consume su contenido: “Me preocupa mucho por los chicos que nos siguen a nosotros y por lo que leen. Las redes crean una falsa expectativa”.

En otro fragmento del video, habló puntualmente sobre su situación personal, las críticas que recibió y el momento que atraviesa actualmente en su vida. “No me importa cómo me queda la ropa. No estoy haciendo esta historia porque me importe”, expresó sobre el tema.

A continuación, manifestó estar “inflamadita” y contó los motivos: “Mala alimentación debido al estrés, porque detrás de cada cuerpo hay una historia y un día a día. En mi caso, el de una mamá en busca de la felicidad de una nena de cuatro años que tiene que acostumbrarse a los cambios, lejos de su familia y de su lugar. Mudándose de país todo el tiempo conmigo, de colegio, de amigos. Detrás de cada cuerpo hay una historia. Entonces, cuidemos qué es lo que transmitimos porque viene una generación mucho más brava que nosotros y tenemos que prepararlos”, concluyó la participante del Bailando 2023 de manera contundente.