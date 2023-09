escuchar

Martina “Tini” Stoessel celebró uno de sus últimos shows en España y conmovió nuevamente a su público al hablar de su salud mental. Cabe aclarar que en una oportunidad anterior, antes de su separación de Rodrigo De Paul, la cantante pop contó algunos de sus problemas personales y meses después ventiló su vínculo con los haters. A pesar de ello, brilló en el escenario y vivió un hecho insólito que alegró su paso por Sevilla.

Tini volvió a hablar de su salud mental y se emocionó

A tan solo dos espectáculos restantes por celebrar en el país europeo, Tini volvió a ser tendencia en las redes sociales tras el mensaje que emitió a su público español. En esta oportunidad, utilizó parte de su concierto para dejar un claro comunicado a todas aquellas personas que no atraviesan su mejor momento. “No importa que seas muy famoso. Que seas superexitoso, uno puede estar pasándola mal realmente. Y si les ayuda de algo, quiero decirles que yo todavía también sigo en un proceso, pero que vale la pena volver a intentarlo. De verdad y de todo corazón”, señaló Tini.

Y agregó: “Más que nada hay que ver la gente que está a tu lado, la gente que te quiere. Que cuida tu corazón, que te conoce y te quiere ver bien. A mí me emocionó mucho el anteúltimo show, porque me quedo con gente que me quiere mucho, los que me acompañaron en el proceso personal y que me ayudaron a crecer un montón. Y que crecí como nunca antes en mi vida”.

En tanto, cerró con un sentido consejo que le sirvió a ella para superar las adversidades: “La vida se trata de intentarlo todos los días. Y siempre van a pasar cositas, pero les juro que si lo pensás del lado de: ‘Qué es lo que la vida me quiere estar mostrando para que yo aprenda y crezca y sea una mejor persona’, te cambia la forma a veces de aprender”.

Aquel mensaje se desprendió de dos anteriores que pronunció tanto en sus conciertos como en sus redes. “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España”, expresó a finales de junio.

Además, recientemente, apuntó contra las personas que la critican públicamente y sentenció: “Durante toda mi vida me pasó. Y ojalá que toda la gente que sigue alimentando esas mentiras y esas cosas tan espantosas puedan hacer algo más productivo con sus vidas que estar hablando de los demás y, aparte, mintiendo”.

Las esposas de dos campeones del mundo estuvieron presentes en el recital de Tini (Fuente: Instagram/@wadaramon)

Luego del descargo de este jueves, la cantante recibió una ola de aplausos y el apoyo de toda la gente presente. Entre quienes asistieron, se encontraban dos de las esposas de los campeones del mundo: de Marcos Acuña, María Julia Silva; y de Guido Rodríguez, Guadalupe Ramón.

El insólito hecho con una fan que despertó el ánimo de Tini Stoessel

Luego de las emotivas palabras que la cantante pop pronunció en su show, experimentó un episodio divertido y del cual rápidamente se hizo eco en las redes. Se trató de una seguidora suya que apareció en las inmediaciones del estadio con un look semejante al que Stoessel utiliza en sus conciertos.

Una fan sorprende a Tini vestida con su look

“No lo puedo creer. Tini viendo mi outfit y ella se toma una foto. Estoy en su celular. Gracias Tini, te amo”, escribió la seguidora, que publicó un video en su cuenta de X, antes Twitter, donde se vio a Stoessel acercarse con alegría.

Más tarde, mediante la misma plataforma, Tini publicó la fotografía que le sacó a la joven y escribió: ”Me salió movida, pero amé”, junto a emojis de corazones. Este mismo mensaje fue en respuesta a un posteo anterior de la fan, en el cual indicó cómo iría vestida al show. De esta manera, quedó en claro el acercamiento y la popularidad que la cantante argentina se ganó entre el pueblo español.