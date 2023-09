escuchar

El 31 de agosto, Silvina Luna murió y el pedido de Justicia se acrecentó para que Aníbal Lotocki sea juzgado por ser quien colocaba una sustancia química en intervenciones estéticas, lo que produjo cuadros graves de salud en la actriz y en otras mujeres que también lo denunciaron. En este contexto se generó una brecha con Pamela Sosa, denunciante y expareja del médico, con el círculo íntimo de la fallecida. Ximena Capristo apuntó contra su colega y contó la incómoda situación que se vivió en el velorio de su amiga.

A mediados del 2010, Silvina Luna denunció judicial y mediáticamente a Aníbal Lotocki por mala praxis, tras desarrollar hipercalcemia e insuficiencia renal presuntamente causada por la sustancia que le había colocado él. En ese entonces, Pamela Sosa era pareja del médico y lo defendió ante las acusaciones. Hoy, padece las consecuencias de también someterse a una intervención con él y se sumó a la lista de denunciantes.

Marcha frente a la casa del cirujano Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna. Santiago Filipuzzi

En esta línea, se unió a Silvina Luna en búsqueda de Justicia, junto con Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis. Pero ahora, tras el fallecimiento de la actriz, Sosa es el centro de las críticas debido a que se mostró totalmente compungida por la noticia y encabeza las acciones contra el médico, como son las marchas en pedido de Justicia.

En este sentido, Ximena Capristo quien era amiga íntima de Silvina Luna, cuestionó el accionar de Pamela tras la muerte de la actriz. “Yo a Pamela no la vi nunca con Silvina. No era del círculo íntimo. Silvina tenía muchas amigas pero yo a ellas nunca las había visto juntas”, indicó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), al referir que solo los cercanos de su amiga integraron la ceremonia velatoria y fue ella quien se presentó en el lugar y fue extraño.

Ximena Capristo apuntó contra Pamela Sosa: "Nunca la vi con Silvina"

“Me pareció muy raro verla ahí. Llegó muy lookeada. Ella fue a la Chacarita”, agregó Capristo sobre el momento, aunque resguardó los detalles de aquel triste momento en el que se despidió de su gran amiga.

Por su parte, fue el periodista Guido Záffora en Intrusos quien reveló que este momento que mencionó Ximena fue muy incómodo para los presentes en el último adiós de Luna. “Ella dice que Silvina era compañera de lucha. En la última despedida, estaban solo los más íntimos y llega una persona, que estaba muy llamativa, y todo el mundo la miró porque lloraba muy fuerte y hacía mucho espamento. Conmovida excesivo”, detalló.

“Todos la empezaron a mirar y era Pamela (Sosa). Mucha gente que estaba ahí me dijo que fue incómodo porque no sabían quién era”, agregó el panelista. Esta situación volvió a poner a la exvedette en el centro de atención, debido a su cambio de postura. Cabe recalcar que la denuncia de su parte indica que debido a la intervención que le realizó Lotocki, mientras eran pareja, le causó diabetes y granulomas, como a otras víctimas.

Guido Zaffora contó el incómodo momento que se vivió con Pamela Sosa en el velorio de Silvina Luna

Por su parte, en Instagram se defendió de las acusaciones: “Es como castigar a la mujer que es violada o que sufre violencia, porque así es como me siento. ¿Cómo podía yo desconfiar de la persona que decía amarme? Yo misma sometí mi cuerpo mientras este hombre me estaba colocando veneno. Ni se me podría haber ocurrido que mi propia pareja me haría mal, estamos hablando de un psicópata”.