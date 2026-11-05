Antonela Roccuzzo se lució con un inglés perfecto, reveló qué significa la belleza para ella y mostró qué no puede faltar nunca en su cartera

Antonela Roccuzzo es fanática de la moda. Durante los últimos años fue defendiendo su estilo, y hoy es común verla con looks total black de top y pantalón de vestir, y nunca faltan los pantalones de jean, los vestidos al cuerpo, los zapatos en punta y joyas de brillantes. Así como deja entrever parte de su guardarropa, la rosarina también suele compartir tips de belleza, sus entrenamientos en el gimnasio y su rutina de cuidado de la piel para tener el rostro impecable. Recientemente, se animó a más y reveló uno de sus secretos mejor guardados: cuáles son los productos de maquillaje que no pueden faltar en su cartera.

Este año, Roccuzzo comenzó a trabajar como embajadora de Anastasia Beverly Hills, una reconocida marca de cosméticos. La colaboración fue anunciada en septiembre y, para hacerlo, la influencer grabó un video en el que tuvo que hablar en inglés y, una vez más, dejó gratamente sorprendidos a sus seguidores por su dominio del idioma.

Antonela Roccuzzo habló en inglés y sorprendió a todos con su habilidad con el idioma (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“La belleza para mí significa ser natural, sentirme cómoda con la ropa que uso, con lo que me pongo en la cara. Poder ser yo misma”, se sinceró y entre risas agregó: “Estoy muy nerviosa, no sé por qué”. Esto fue una introducción para presentar el Antonela’s Favorite Kit, un set con sus cinco productos de maquillaje favoritos de la marca que, según reveló, se volvieron parte de su rutina diaria.

La rosarina presentó su kit con los productos de maquillaje esenciales en su rutina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El mismo incluye un delineador de labios color marrón que para ella “se ve muy natural” en su rostro y, como es pequeño, puede guardarlo en cualquier lado, y también un gloss transparente ideal para darle brillo a la boca que siempre tiene en la cartera. Además, el set viene con un gel de cejas y un lápiz de sombra de ojos en un tono marrón que justamente van a tono con los colores que ella suele usar a diario para maquillarse.

Anto Roccuzzo celebró los 14 años de Thiago Messi con un video “bien argento”

Esta semana la influencer estuvo activa en sus redes sociales por un motivo muy especial: los 14 años de Thiago, su hijo mayor con Lionel Messi. “Feliz cumple, Thiagui. ¡14 años desde que me hiciste mamá! No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto", en su feed de Instagram el lunes 2 de noviembre. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto del cumpleañero con una leve sonrisa en el rostro y luciendo una camiseta azul con el número 19 y otra sentado en el asiento del acompañante del auto vistiendo la camiseta alternativa que llevó la selección argentina durante el Mundial 2026 mientras sostenía el mate y el termo, dando cuenta de que ese día fue el encargado de cebarlo.

El tierno video de Thiago Messi que compartió Anto Roccuzzo

Pero eso no fue todo, sino que Roccuzzo también publicó un video que derritió de ternura a sus seguidores. Se pudo ver a un pequeño Thiago vestido con una camiseta de El Hombre Araña y con restos de comida alrededor de la boca, mientras tomaba un mate. Lo que encantó a todos no solo fue que tomó el mate —que seguramente estaba frío para que no se quemara—, sino también la forma en la que lo hizo, con concentración, entusiasmo y saboreando cada sorbo.