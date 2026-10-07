La emoción de Thiago Messi durante la despedida de su papá de la selección argentina: llanto desconsolado

Uno de los momentos más emotivos de Thiago Messi junto a su padre, Lionel Messi, tras el partido de despedida del capitán en el estadio Monumental, quedó captado por las cámaras de transmisión y se viralizó este martes.

La escena se dio una vez finalizado el encuentro deportivo contra Benín, cuando Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, y los tres hijos de la pareja —Thiago (13), Mateo (11) y Ciro (8)—entraron a la cancha. Conmovido, el hijo mayor del atacante se acercó a su padre y se quebró. El delantero argentino sostuvo a Thiago entre sus brazos y, segundos después, se sumó su mujer.

😢 La emoción de Thiago Messi tras el retiro de su padre de la Selección Argentina. pic.twitter.com/JYBoZNh00r — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

A pocos metros, Mateo y Ciro, sus otros dos hijos, observaron la escena, mientras en los altoparlantes sonaba la voz de Sergio Torres y el acordeón de Darío Sanco, ambos del Grupo Cali. Las cámaras de la transmisión mostraron en vivo las lágrimas de Thiago y capturaron, además, el aplauso generalizado de los espectadores ante el emotivo saludo

El evento por la despedida

La jornada en River Plate empezó pasadas las 17.30 con distintos espectáculos musicales de cumbia y cuarteto. Los futbolistas Rodrigo De Paul y Leandro Paredes cumplieron con su habitual ritual de comer caramelos en el centro de la cancha, mientras el arquero Emiliano Martínez recibió la primera ovación de la tarde.

Además, el veterano de Malvinas Fabio Santana entonó el Himno Nacional, al tiempo que 80 personas desplegaron una bandera gigante con forma de camiseta con el número 10 y la palabra “Gracias”. Finalmente, Soledad Pastorutti dedicó su canción “Brindis” a Messi y hasta modificó la letra para la ocasión.

La Sole cantó "Brindis" para Lionel Messi en su despedida de la selección

El partido

En lo deportivo, el arquero Marcel Dandjinou tapó un remate inicial a los ocho minutos, mientras que el defensor Mohamed Tijani llevó la marca personal sobre Messi durante la primera parte. En el segundo tiempo, Nico Paz convirtió un gol con un remate de zurda tras recibir un pase del homenajeado.

En el segundo tiempo, Nicolás Otamendi convirtió el primer tanto del encuentro. El segundo gol lo convirtió Nico Paz, quien anotó con un remate de zurda tras un pase del capitán. Minutos más tarde, el propio homenajeado selló el 3-0 definitivo al convertir de penal con un tiro cruzado, lo que significó su gol número 126 con la camiseta del seleccionado nacional.

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Poco después, el propio capitán anotó de penal el tercer gol del partido. El evento dejó también algunos contrapuntos, con silbidos del público dirigidos hacia el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y críticas a un espectáculo publicitario con drones.

Al terminar el partido, el futbolista dio un discurso ante la multitud que lo fue a despedir: “Jugar en la selección argentina es lo más lindo que me puede pasar”. El atacante cerró su mensaje con una frase de despedida: “Los quiero, los voy a extrañar”, antes de completar una vuelta olímpica por la pista del estadio.