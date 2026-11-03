Antonela Roccuzzo celebró los 14 años de Thiago Messi con un video “bien argento”: “Lo grande que estás”

Durante el partido de las Eliminatorias Sudamericanas del 2 de junio de 2012 entre la Argentina y Ecuador, Lionel Messi sorprendió a todos con la manera en la que festejó su gol. Agarró la pelota y se la puso debajo de la camiseta a la altura del abdomen, anunciando así que iba a ser padre con su mujer Antonela Roccuzzo. Y lo fueron exactamente cinco meses después. Ese 2 de noviembre le dieron la bienvenida, en Barcelona, a Thiago, el primero de sus tres hijos. El mundo lo vio crecer, alentar a su padre en cuatro Mundiales y seguir sus pasos en la cancha con los colores de Inter Miami. Esta semana el adolescente cumplió 14 años y su madre le dedicó un emotivo posteo en las redes que incluyó un video inédito “bien argento”.

El lunes 2 de noviembre, el mayor de los hermanos Messi celebró su cumpleaños y, como ya es habitual, Anto Roccuzzo usó su cuenta de Instagram, donde acumula 42 millones de seguidores, para saludarlo. “Feliz cumple, Thiagui. ¡14 años desde que me hiciste mamá! No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto", escribió.

Anto Roccuzzo saludó a Thiago por su cumpleaños número 14 (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto del cumpleañero con una leve sonrisa en el rostro y luciendo una camiseta azul con el número 19 y otra sentado en el asiento del acompañante del auto vistiendo la camiseta alternativa que llevó la selección argentina durante el Mundial 2026 mientras sostenía el mate y el termo, dando cuenta de que ese día fue el encargado de cebarlo. Pero eso no fue todo, sino que Roccuzzo también publicó un video que derritió de ternura a sus seguidores.

Thiago nació el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Es de público conocimiento que a la familia Messi le encanta el mate. Leo siempre tuvo su equipo durante las concentraciones con la selección y en los últimos años lo captaron varias veces compartiéndolo con su esposa en los partidos de sus hijos. Tan es el fanatismo que, cuando se convirtieron en padres, empezaron, de a poco, a introducírselo a su primogénito. En el video que publicó Roccuzzo se pudo ver a un pequeño Thiago vestido con una camiseta de El Hombre Araña y con restos de comida alrededor de la boca, mientras tomaba un mate.

La influencer incluyó un tierno video de Thiago tomando mate cuando era pequeño

Lo tenía agarrado con las dos manos mientras Abú, el perrito de la familia, corría a su lado y se subía a los sillones de su casa de Barcelona. Lo que encantó a todos no solo fue que tomó el mate —que seguramente estaba frío para que no se quemara—, sino también la forma en la que lo hizo, con concentración, entusiasmo y saboreando cada sorbo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

A los 14 años, Thiago sigue los pasos de su padre y sigue ganando experiencia como futbolista jugando para la Inter Miami Academy. El propio Leo reveló que de sus tres hijos, él es el más reservado y al que menos le gusta recibir comentarios sobre su desempeño en la cancha. “Thiago por ahí es más sensible y lo asimila de peor manera si le decís algo malo. Pero hoy que está más grande y entiende mucho más y juega. Él mismo ya se da cuenta o siente cuando hace algo bien o algo mal y me busca para hablar y comentar”, advirtió Messi en 2024 en una entrevista con Marcelo Tinelli para América TV. Esa sensibilidad del adolescente quedó en evidencia hace solo un par de días cuando, entre lágrimas, le dio un entrañable abrazo a su padre en su despedida de la selección argentina.