En los últimos años, Antonela Roccuzzo se convirtió en una verdadera influencer a través de sus redes sociales. En ellas, muestra parte de su vida familiar junto a su esposo Lionel Messi y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, pero también su lado empresarial, dado que trabaja con distintas marcas internacionales de renombre. Este miércoles por la tarde, la rosarina compartió una historia de la tranquila tarde que vivió con unos infaltables mates y con un libro, el cual despertó la curiosidad de varios de sus seguidores.

Antonela Roccuzzo mostró el libro que está leyendo en estos momentos a través de Instagram (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo no deja nada librado al azar si se trata de su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 39 millones de seguidores alrededor del mundo. Este jugoso número hace que marcas de belleza, cosmética, indumentaria y moda se acerquen a la rosarina para promocionar sus productos. Sin embargo, a través de sus redes sociales también muestra parte de su vida íntima junto con su marido o alguna que otra travesura de sus niños.

Pero no caben dudas de que así como profesionalizó su marca, también utilizó su cuenta para ayudar o promocionar algún emprendimiento cercano. Y cuando algo le gusta tanto también lo comparte con sus seguidores.

Este miércoles por la tarde, la influencer mostró parte de su día en Miami detrás de un arco de fútbol, donde seguramente esperaba a que uno de sus hijos termine de jugar. En la foto se ve un set de mate, una botella con stickers de Messi Campeón del Mundo en Qatar 2022 y un libro, el cual llamó la atención de muchos de sus seguidores.

La historia que compartió Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram. Foto: @antonelaroccuzzo Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

El libro es parte de una trilogía escrita por la joven norteamericana Ali Novak, llamada My Life With Walters Boys (Mi vida con los chicos Walters). Se trata de una novela romántica que se convirtió en bestseller por la cantidad de visitas que tuvo esta publicación de manera online. “Una chica, once chicos, un tejado”, dice la tapa del libro color rosa que simula ser la fachada de un edificio con algunos de sus personajes en las ventanas.

La historia trata sobre la vida de Jackie, una excelente alumna de comportamientos correctos, que termina viviendo con doce chicos luego de perder a sus padres en un accidente. Katherine y George Walter, sus tutores legales, la llevan a vivir con un grupo de hermanos escandalosos e insoportables que no entienden el concepto de privacidad y chocan constantemente con la perfección a la que aspira la adolescente.

A este desafío se debe enfrentar la protagonista, cuya historia también inspiró una serie llamada de la misma manera, aunque, como toda adaptación, presenta ligeros cambios en la historia.

Lo que no se sabe es si Antonela Roccuzzo comenzó a leer el libro por la serie o tal vez solo por recomendación. Sea cual sea el motivo, la rosarina disfruta de algunos tiempos muertos para ejercitar la lectura con novelas que fueron un éxito en los últimos años.

Cabe destacar que cualquiera que quiera saber más sobre esta historia que tiene cautivada a la mujer de Lionel Messi podrá disfrutar de la serie de Netflix, cuya primera temporada cuenta con 10 capítulos.