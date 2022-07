Antonio Ibáñez: de qué murió el actor de 34 años, protagonista de la exitosa serie Aída

El 2 de julio de 2021, el actor español Antonio Ibáñez anunció en su cuenta de Instagram que tenía cáncer y comenzaba una nueva etapa de su vida, en busca de la cura. “Pasan los días y todo está más en calma, en paz, controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento”, reflexionó en aquel entonces. Un año más tarde, la noticia de su muerte conmocionó al mundo del espectáculo y la audiencia, que disfrutó de sus personajes. Tras la triste información, se conocieron más detalles sobre la enfermedad que le tocó atravesar.

“He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”, fue el último mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de Ibáñez. De esta manera, el mundo se anoticiaba sobre su muerte, a los 34 años.

En las redes sociales se comunicó las últimas palabras del actor (Foto Instagram @antonibanez)

Según sus propias palabras, su diagnóstico llegó luego de sentir un fuerte dolor en su cuerpo, lo que lo llevó a consultar a un médico. ”Pensé que me habría hecho daño en el gimnasio, pero cada vez iba a más, hasta el punto que a veces no podía respirar. Fui a Urgencias, me hicieron pruebas y sacaron casi dos litros de líquido pleural”, explicó en aquel entonces sobre el primer momento en el que conoció que no fue un golpe lo que le generó aquel dolor. Días más tarde los profesionales le indicaron que tenía cáncer, puntualmente un linfoma de no Hodgkin, según indicó el medio El español.

El joven relató el camino de su tratamiento (Foto Instagram @antonibanez)

El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer, que se desarrolla, principalmente, en el sistema linfático. Entre los síntomas que puede causar esta enfermedad se destacan la hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, la axila, la ingle o el estómago, fiebre sin razón conocida, sudores nocturnos excesivos, sensación de mucho cansancio, pérdida de peso sin razón conocida, sarpullido o picazón en la piel, olor en el tórax, el abdomen o los huesos sin razón conocida, según el sitio especializado Cancer.gov.

En este sentido, según el propio relato del actor y pintor, él atravesó este último síntoma con el fuerte dolor que vinculó con su ejercicio diario. Como le sugirieron los profesionales que trataron su caso, comenzó con el tratamiento de quimioterapia de forma inmediata ante el diagnóstico, a fines del mayo del 2021. En su cuenta de Twitter, realizó una foto comparativa acerca de su aspecto desde el momento que comenzó a recibir la medicación hasta la finalización de la primera etapa, en octubre de ese año. En ambas fotos transmitió felicidad, y sus ganas de vivir.

En Twitter, mostró cómo fue su tratamiento (Foto Instagram @antonibanez)

Ciega a citas, Aída, El ministerio del tiempo, Como reinas, La que se avecina, Glow & Darkness, Gabriel y Café solo, son algunos de los proyectos en los que Antonio Ibáñez demostró su talento y por los que será recordado siempre. Sus pinturas también guardan su esencia, que intentó reflejar en cada obra que realizó hasta sus últimos días de vida.