Murió el actor Antonio Ibáñez, a los 34 años: sus trabajos más reconocidos y la conmovedora despedida de sus fans

El reconocido actor, modelo y pintor español Antonio Ibáñez, murió este martes a los 34 años, a raíz de un cáncer con el cual fue diagnosticado hace poco más de un año. El intérprete de populares series como Aída, El ministerio del tiempo o La que se avecina, también hizo algunos papeles pequeños en las películas Chicas Paranoicas y Como Reinas. Y recientemente se lo había podido ver en The Dancer, un reality show de baile de la TVE.

El anuncio de su muerte llegó a través de las redes sociales oficiales del actor, con un mensaje español y en inglés. “He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”, escribieron y adjuntaron algunas fotos de Ibáñez posando para la cámara y pintando, otra de sus grandes pasiones. “Para quien quiera compartir su amor por Antonio, estaremos en el tanatorio (casa funeraria) de San José, en Granada, desde ahora hasta mañana, día 13, hasta las 13 horas”, agregaron a través de una historia.

Así anunciaron la muerte de Antonio Ibáñez en la red social del actor (Foto: Instagram @antonibanez)

Oriundo de Granada, el artista también era Licenciado en Bellas Artes y a través de su cuenta de Instagram compartía su trabajo con cuadros y otros proyectos similares. En julio pasado, utilizó la red social para anunciarle a sus seguidores que le habían detectado un linfoma y que tenía que someterse a un tratamiento con quimioterapia. Lo hizo a través de un extenso mensaje en el que se animó a describir sus sensaciones y reflexionar acerca de su nueva etapa.

La foto con la que Antonio Ibáñez anunció que había comenzado un tratamiento contra el cáncer (Foto: Instagram @antonibanez)

“Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba”, escribió Ibáñez. Y continuó con el relato: “Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé... Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento”.

En la publicación, el actor reconoció que cuando escuchó la palabra linfoma, le entraron unos nervios que recorrieron todo su cuerpo y que parecían interminables. “Como cuando un relámpago o trueno atraviesa el cielo”, describió y reconoció: “Casi me m... encima”. Además, sostuvo que cuando comenzó la quimioterapia se le pasaron por la cabeza las imágenes del amor de su vida, de sus padres, su hermana, sus amigos. También se vio a él en los rodajes, pintando en el estudio, en la escuela, en los castings. “Me pasaron por la cabeza como si de un tráiler se tratara. No le pude dar a ‘Saltar Anuncio’. Apareció ese tipo de ‘egoísmo’ de por qué a mí; supongo que normal en este proceso”, agregó.

Antonio Ibáñez también era pintor (Foto: Instagram @antonibanez)

Además, Antonio habló del pelo y aseguró que siempre había querido raparse, pero que no se animaba a hacerlo por si lo llamaban para un papel y no daba con el perfil. “Pues ya es lo que hay, jeje”, sostuvo Ibáñez en el posteo, tomándose con buen humor las adversidades. Y reflexionó: “Llevaba tiempo aprendiendo a vivir en el ahora, a veces es difícil, sí, ¡pero probadlo! Todo esto me reafirma que en la vida las cosas son como son, pasan porque tienen que pasar”.

Sus amigos, colegas y admiradores aprovecharon la publicación en la cuenta oficial del artista para dejarle cientos de mensajes cargados de emoción, y también de bronca, por la temprana pérdida. “Qué rabia... parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto. La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo. ¡Qué injusto!”, escribió el actor Nacho Guerreros.

Murió el actor, modelo y pintor Antonio Ibáñez (Foto: Instaram @antonibanez)

“Antonio. Fuiste. Eres. Serás enorme. Buena persona Gran lucha la tuya. Gran inspiración. Buen viaje, compañero”, comentó otro colega. “Gracias por el ejemplo, por tu lucha. Entre tantas tonterías se nos olvida que todos estamos aquí de paso. Que la vida solo existe ahora, en este mismo instante. Gracias por tu sonrisa siempre que coincidíamos. Un abrazo muy fuerte”, agregó otro. “Un abrazo fortísimo y gracias por tu arte y sensibilidad. El cuadro azul es mi preferido y lo tengo en mi móvil”, sostuvo uno de sus fans. “Tu sonrisa y tu mirada lo iluminan todo, estés donde estés. Dejas un vacío enorme”, indicó otro admirador.