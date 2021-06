Antonio Laje apuntó contra Fernanda Vallejos: “Usted no sabe lo que es trabajar”

El periodista Antonio Laje cuestionó en duros términos a Fernanda Vallejos, la diputada del Frente de Todos, quien había defendido el aumento de los sueldos para los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Nación.

“Dejen de burlarse de la gente. ¿Cómo le va a decir al 42% de pobres que los 170 o 180 mil pesos que usted gana son una vergüenza?”, manifestó Laje.

El conductor de Buenos días América continuó: “No tienen nada para mostrar qué han hecho. Nada, absolutamente nada. Porque como Congreso, funciona muy poco y muy mal. Pero lo que es más indignante es que habla de lo que no sabe. Porque usted no sabe lo que es trabajar y tener un empleo”.

Antonio Laje indignado con Fernanda Vallejos - Fuente: A24

“No sabe lo que es levantarse a las cuatro de la mañana para poner en marcha una PyME y hacer lo imposible para no despedir a los empleados, porque con los impuestos no hay forma de seguir teniendo gente a cargo. Y encima hay que leer semejante barbaridad”, concluyó el periodista.

El origen de la polémica

La diputada defendió el incremento del 40% de la dieta de los legisladores, por encima del 29% de inflación que está proyectado para este año en el Presupuesto.

A pocos días de anunciarse el aumento de los trabajadores del Congreso, acordado por Cristina Kirchner y Sergio Massa con los gremios, Vallejos aseguró que el salario de los diputados argentinos era el más bajo de la región.

“Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de Juntos por el Cambio no están por esa plata. ¡Por favor! Ellos son todos ricos. Están porque capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico, al que responden”, afirmó la referente oficialista a través de su cuenta personal de Twitter.

Vallejos aseguró que el salario de los diputados argentinos es el más bajo de la región Twitter @fvallejoss

Y luego, agregó: “Gano menos que eso y no necesito más, siempre viví de mi salario. Pero sí, que un CEO de cualquier empresa que no tiene más responsabilidad que satisfacer el afán de lucro de un privado, aún a costas del pueblo, gane más que un representante de la voluntad popular, como país, da vergüenza”.

LA NACION