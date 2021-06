Eduardo Feinmann cargó contra la vicegobernadora de Chaco: “¿La equipa? ¿no le da vergüenza?”

Durante las últimas horas empezó a circular en redes sociales un fragmento de una videoconferencia que encabezó la vicegobernadora de la provincia de Chaco, Analía Rach Quiroga. Ahí, la funcionara dijo que le agradecía “a todo el equipo y a toda la equipa”, por un proyecto que habían desarrollado.

En ese sentido, quien no pudo dejar pasar el suceso fue Eduardo Feinmann, enemigo declarado del lenguaje inclusivo. “¿La equipa? El equipo y la equipa... la vicegobernadora con las anteojas”, bromeó al aire de El Noticiero en LN+.

“Estaba ahí con los barbijos y barbijas”, ironizó nuevamente y cargó contra el lenguaje inclusivo. “Yo creo que lo único positivo que tiene el lenguaje inclusivo es que uno automáticamente se da cuenta quién es un imbécil”, disparó.

Con las risas del doctor Claudio Zin de fondo, Feinmann continúo con su descargo. “Gente grande. Córtenla, viejo. Déjenselo a los chicos para que jueguen en el colegio, entre los amigos”, añadió.

Tras decir que con el castellano “nos comunicamos perfecto”, no pudo ocultar su enojo. “Además no lo llamen idioma inclusivo tampoco. No es un idioma, es una pelot... La vicegobernadora, ocúpese de cosas importantes, la equipa ¿No le da verguenza? Qué bárbaro”, finalizó.

LA NACION