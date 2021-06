El ofensivo tuit de Alex Caniggia contra Pampita: “Te recomiendo un buen psicólogo”

Tras el incómodo momento entre Carolina Pampita Ardohain y Charlotte Caniggia en La Academia (eltrece), el hermano de la mediática salió al cruce de la modelo y conductora y le dedicó un polémico mensaje. “La herida de los cuernos no le sana”, tuiteó Alex en referencia a la separación de Pampita y Benjamín Vicuña.

Todo comenzó este martes durante la emisión del programa televisivo, luego de la performance de Charlotte como Amy Winehouse, en el momento de la devolución del jurado. Fue luego de que la bailarina asegurara en redes sociales que el jurado le caía pésimo.

En su turno, Pampita le salió al cruce por una vieja fricción, y Charlotte le exclamó que, lo que tuviera que decirle, se lo diría de frente. La modelo, por su parte, respondió: “Me encanta, y me la rebanco, somos dos mujeres de mucho carácter. Me encantaría decirte que esto no es un jardín de infantes como para decirte “¡qué bien!”, esto es un súper show de la televisión. Yo siento que no tratamos mal a nadie”.

Sin embargo, fue más allá y siguió: “Te voy a decir que fue horrible, estás en tu peor temporada de todas, no estás ensayando nada, acá salió todo borroso, desprolijo, de mala gana. Bailaste horrible”. Muy enojada, Charlotte Caniggia le respondió: “A vos quizá no te gusta, no me importa que no te guste. Ya se lo que vas a decir, se que vas a tirar mierda”. Por último, Pampita concluyó: “Sos una irrespetuosa y una maleducada”.

Lejos de que el acalorado intercambio terminara allí, Alex, el hermano de Charlotte, se metió en la disputa en defensa de su hermana.

Este martes, El Emperador utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un provocador mensaje contra Pampita, en el que se refería a ella como “mucama”, como si fuera algo despectivo. Además, recordó el “escándalo de la motorhome” entre Vicuña, Pampita y la China Suárez.

Si bien el tuit fue borrado más tarde, según Paparazzi, el mensaje decía: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”.

