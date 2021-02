Antonio Ríos y su difícil infancia: “Mi primer trabajo fue a los siete años”

Antonio Ríos pasó por Los Mammones (América) y profundizó sobre algunos difíciles detalles de su infancia. En un diálogo íntimo con Jey Mammon, contó que su primer trabajo fue a los siete años y reveló que, durante su juventud, soñó con ser jugador de fútbol.

“Mi primer trabajo fue a los siete años. Mi papá hizo unos cajoncitos y dijo ‘muchachos, tienen que ayudarme, a lustrar zapatos’”, relató el artista. Además, Ríos habló de sus 19 hijos y 14 nietos y reveló su técnica para memorizar todos sus nombres.

Una dura infancia

“Mi infancia fue muy difícil, me gustaba jugar al fútbol”, contó Ríos al comienzo de una conmovedora entrevista. Además, recordó que estuvo muy cerca de jugar profesionalmente. “Pero cuando se dio, ya venía vocalizando”, aclaró sobre su incipiente carrera como cantante. Luego, añadió: “Estaba en El Porvenir y me llamaron de Racing y no me quisieron dar el pase. Después me dediqué a la música hasta que me casé y me cortaron las alas”.

La carrera de Ríos comenzó cuando tenía 13 años, aunque no conoció el éxito hasta los 35, cuando empezó a tener un público estable que lo seguía a todos sus shows. Antes de dedicarse a cantar, sin embargo, entró al mercado laboral informal cuando era un niño. “Mi papá hizo unos cajoncitos y dijo ‘muchachos, tienen que ayudarme, a lustrar zapatos’”, señaló. Recién llegados del interior del país a Buenos Aires, Antonio y sus cuatro hermanos quedaron a cargo de su padre. “Mi viejo vino porque lo rajaron de la fábrica donde trabajaba, consiguió casa pero no laburo; vinimos igual, hacía changas. Nosotros íbamos a lustrar zapatos a la noche a un lugar donde tocaban Palito Ortega, Sandro. No les lustré e ellos, ya eran figuras”.

Una gran familia

Jey Mammon también quiso consultar al músico por su numerosa familia. “Cuando me casé soñaba con tener cuatro hijos”, bromeó el artista, que tuvo 19 hijos con cinco esposas diferentes y, a su vez, es abuelo de 14 niños y adolescentes. Por eso, el conductor quiso saber cómo hace para recordar cómo se llama cada quién. “Los nombres de mis hijos los memorizo por pareja; con Marta tuve a Griselda, Diego y Melisa. Con Isabel, a Nicolás, Noelia, Daniel, Hernán y Rocío, con Amelia, a Flavia, Fanny, Carolina, Florencia, Milagros y Luisana, con Catalina, a Emanuel, Salomé y Lucas, y hay hijos de corazón”, enumeró.

LA NACION