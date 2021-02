Intrusos: Jorge Rial le envió un mensaje a la dupla que lo reemplazará en el ciclo

Rodrigo Lussich confirmó los rumores sobre la nueva conducción de Intrusos (América). Según anunció el referente de El Show de Los escandalones en Twitter, desde el lunes y durante la nueva temporada, él y Adrián Pallares quedarán al frente del programa. Y, al leer la publicación de su expanelista, Jorge Rial, histórico conductor del ciclo, se refirió al tema con un significativo mensaje.

“Se brinda y se festeja”, tuiteó Lussich el martes por la noche. “Desde el lunes con mi amigo y socio Adrián Pallares nos pondremos oficialmente al frente de la conducción de Intrusos. Gracias por esta gran oportunidad América”, manifestó el periodista, que arrobó a distintos referentes del canal y al propio Rial. En la publicación, Lussich añadió una foto en la que se ve a la nueva dupla conductora sonriente, a punto de brindar.

Se brinda y se festeja! Desde el lunes con mi amigo y socio @adrianpalla nos pondremos “oficialmente” al frente de la conducción de @Intrusos Gracias por esta gran oportunidad @AmericaTV @rialjorge Daniel Vila, Liliana Parodi, @FernandaMerdeni @julianrleon @anitaguevara8 y equipo pic.twitter.com/vnzoeqLnOt — rodrigo lussich (@rodrigolussich) February 24, 2021

Rial, en tanto, compartió el tuit y agregó un mensaje propio. “Dejo en muy buenas manos un hijo que parí y vi crecer durante 20 años. Parte de mi historia personal y profesional está ahí”, manifestó. “Pero sé que son los que van a continuar con la leyenda. Ahora a romperla y seguir trabajando. ¡Lo van a hacer muy bien!”, agregó.

Dejo en muy buenas manos un hijo que parí y vi crecer durante 20 años. Parte de mi historia personal y profesional está ahí. Pero se que son los que van a continuar con la leyenda. Ahora a romperla y seguir trabajando Lo van a hacer muy bien! Vamos @adrianpalla y @rodrigolussich https://t.co/ikEf8oNHQm — JORGE RIAL (@rialjorge) February 24, 2021

Polémica por una desvinculación

Días atrás, se conoció otra novedad de la nueva temporada del ciclo: la desvinculación de la panelista Débora D´Amato. Con profunda angustia, la periodista utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el momento que está atravesando: “Dos años (y monedas) atrás, cuando se supo de mi embarazo, en una nota que me hicieron en América por la buena nueva (no importa quién porque sino parece que le achaco algo y en realidad es reflotar el único miedo que tuve desde ese día), me consultaron sobre qué temores tenía de cara a la pronta maternidad. Recuerdo como si fuera hoy mi respuesta: ‘No le temo a nada de lo que se viene ni de la maternidad. A lo único que le tengo pánico es a quedarme sin trabajo. Algo absolutamente real’. Y bien amigos, llegó ese momento”.

En la publicación, D´Amato contó cómo fue el llamado que recibió con la inesperada noticia, que supone un amargo punto final para su relación con el ciclo. “A 10 días del 28 de febrero, y en medio de mis vacaciones pendientes del 2020, me anunciaron que me quedo sin trabajo” [...] “Sí, por supuesto que lloré, me preocupé y más. Por eso, mis vacaciones pendientes del 2020 pasaron a ser vacaciones eternas. Hoy, y no por desagradecida, me cuesta despedirme con amor y alegría, recordando geniales momentos y otros no tanto. Hoy me despido con profunda tristeza pero sobre todo sumamente preocupada porque no sé qué será de nosotras en lo inmediato”.

LA NACION