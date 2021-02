Intratables: Amalia Granata y Diego Brancatelli se cruzaron por la condena a Lázaro Báez

Amalia Granata y Diego Brancatelli tuvieron un tenso cruce en Intratables (América), tras conocerse la condena de 12 años de prisión a Lázaro Báez por el delito de lavado de aproximadamente 55 millones de dólares en el caso de corrupción conocido como “La ruta del dinero K”.

El conflicto se desató cuando Brancatelli aseguró que Báez “estaba condenado de antemano por la opinión pública, y por ser “amigo de los Kirchner”. Esta justificación despertó la indignación de Granata, y lo interrumpió para exponer su punto de vista: “Diego, ¿vos sos peronista? No te entiendo, porque el peronismo se jacta de la justicia social, de la vulnerabilidad”.

“Y cuando Lázaro Báez recibió esa plata de la obra pública y se la quedó él, la plata de la corrupción, la gente se mata porque él se queda con la plata; está dañando a los más vulnerables”, agregó la legisladora provincial. “Estoy impactada Diego”, insistió Granata.

El tenso cruce entre Amalia Granata y Diego Brancatelli por el caso de Lázaro Báez - Fuente: América

El contraataque no se hizo esperar, y el panelista del ciclo cuestionó su investidura en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe: “A mí me preocupa tu impacto; yo estoy impactado porque que vos seas diputada”. Con pocas pulgas, Granata redobló la apuesta: “Eso reclamáselo a la gente que me votó, que son casi 300.000 personas”.

“Tu defensa me hace ruido por tu ideología y esa defensa constante al vulnerable, pero con los actos de corrupción parece que al peronismo no le interesan tanto las víctimas, que son la gente de a pie y el trabajador que ustedes tanto defienden”, sentenció la funcionaria rosarina.

Lázaro Báez fue condenado a una pena de 12 años de prisión por el delito de lavado de dinero

Enojado, Brancatelli intentó explicar que busca “informar y no directamente juzgar y sentenciar repitiendo ciertas cosas que quedan en la gente y que tal vez no sean tan así”. Granata arremetió contra el periodista y volvió a expresar su desacuerdo: “Subestimás a la gente que me votó, a la que lee los diarios, subestimás a la gente, porque acá ya hay una sentencia de la Justicia”.

“Todavía no está firme esa sentencia”, insistió el panelista; y tras causar alboroto en el estudio por su afirmación, aclaró que “si cometió un delito que vaya preso él y cualquiera sea”. La legisladora provincial volvió a cuestionarle su férrea defensa en el caso Báez: “Tu ideología no coincide con tu discurso”.

“Pienso así, cuál es, ¿sos mi mujer? No, ¿tenés que compartir conmigo algo? No, soy distinto. ¿Quién es ella para discutir mi ideología?”, le preguntó Brancatelli al panel. Haciendo caso omiso a su afirmación, Granata cerró: “Tu defensa de la plata corrupción es contradictoria, porque la corrupción mata gente vulnerable y vos sos peronista”.

