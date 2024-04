Apareció la primera foto del bebé de Robert Pattinson y Suki Waterhouse

Escuchar

Robert Pattinson y Suki Waterhouse prefieren mantener en resguardo su vida privada, y así lo demostraron en cada uno de los momentos especiales que atravesaron a lo largo de su relación. En noviembre del año pasado, y con un embarazo avanzado, la cantante comunicó que estaba esperando su primer hijo durante uno de sus recitales en México. Sin anunciar el nacimiento ni el sexo del primogénito de la pareja, en marzo se los pudo ver paseando por las calles de Los Ángeles junto a un cochecito, hecho que confirmó que ya eran oficialmente padres. Ahora, los actores publicaron la primera imagen de su bebé.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse paseando a su bebé por las calles de Los Ángeles (Foto: IG @bestsukiw)

Lo cierto es que, sin revelar el nombre ni el género, el protagonista de Crepúsculo y la intérprete de Karen Sirko en la miniserie de drama musical Daisy Jones & The Six compartieron desde sus respectivas redes sociales la primera imagen de su bebé, pero no mostraron su rostro.

“Bienvenido al mundo ángel”, escribió ella desde su perfil, en el cual tiene 4.1 millones de seguidores. En la fotografía se la puede ver sosteniendo en brazos al nuevo integrante de la familia, mientras se encuentra envuelto en una manta estampada de corazones en distintos tonos.

Además de los casi 800.000 likes, la pareja no tardó en recibir mensajes de sus fanáticos, entre los que se encontraban los de algunos famosos. “¡Felicidades, amor! ¡Muy feliz por ustedes dos”, escribió Paris Hilton; “Oh, Dios Mío”, comentó Camila Morrone; “Felicitaciones”, agregó Selena Gomez.

Suki Waterhouse en brazos con su bebé (Foto: Instagram/@sukiwaterhouse)

Tres días después de aquella tierna publicación, la artista se sinceró y brindó detalles del momento que atraviesa con varias fotos frente al espejo; en ellas, se la pudo ver despeinada, en ropa interior y con un cárdigan, mientras que sostenía la mamadera en una mano y el teléfono en la otra.

“El cuarto trimestre ha sido... ¡Humillante! ¡El período postparto se ha llenado de alegría estimulante, tantas risas, lágrimas, tantas hormonas! Estoy orgullosa de todo lo que mi cuerpo ha logrado y orgullosa de la bondad y la gracia que me he dado a mí misma durante este período de recuperación”, escribió en el pie del posteo, el cual obtuvo poco más de medio millón de ‘Me Gusta’.

El sincericidio de Suki sobre su embarazo (Foto: Instagram/@sukiwaterhouse)

Cabe recordar que Pattinson y Waterhouse fueron vistos por primera vez juntos en 2019, cuando ella celebró su cumpleaños número 27 en la Casa Cruz de Notting Hill. Desde entonces, ambos adoptaron un bajísimo perfil y continuaron su relación lo más lejos de las cámaras que pudieron. Sin embargo, fue él quien habló primero del romance con The Sunday Times.

“Si un extraño en la calle te preguntara sobre tu relación, pensarías que es extremadamente grosero. Si ponés un muro, termina mejor”, lanzó el actor cuando le preguntaron sobre su vida privada. Pero aquel muro lo derribó ella cuando en noviembre de 2023 anunció su embarazo cuando, durante el Festival Corona Capital en Ciudad de México, no pudo ocultar más su panza.

Suki Waterhouse mostró su incipiente panza en un recital celebrado en México X (@@nightandylil0)

“Hoy decidí utilizar ropa llena de brillos para desviar la atención de algo que está sucediendo por acá. No sé si está funcionado”, con esas palabras le contó al mundo que iba a ser mamá. Tras dar a conocer la noticia, se despojó de su abrigo y tocó su vientre mientras cantaba, algo que generó la devoción del público.