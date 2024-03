En medio de un profundo hermetismo, Robert Pattinson y Suki Waterhouse se convirtieron en padres

Escuchar

Robert Pattinson y Suki Waterhouse se convirtieron en padres en los últimos días. En el mes de noviembre, la artista anunció durante un recital que estaba esperando a su primer bebé junto al actor, y en las últimas horas, se los vio a ambos paseando por las calles de Los Ángeles con su primer heredero.

La pareja aprovechó que la lluvia había cesado de caer para caminar un poco por las calles de la ciudad, empujando un cochecito de bebé. La flamante madre lucía un piloto negro, bien largo, y zapatillas deportivas. Por otro lado, el actor de The Batman llevaba un buzo con capucha, bermudas y una campera de plumas. El color rosado del carrito que llevaba el actor indicaría que se trata de una niña, aunque el sexo del bebé no ha sido confirmado aún .

Suki Waterhouse mostró su incipiente panza en un recital celebrado en México X (@@nightandylil0)

Pattinson y Waterhouse fueron vistos juntos por primera vez a principios de 2019, cuando la actriz y cantante cumplió 27 años y lo celebró en la Casa Cruz de Notting Hill. Sin embargo, ambos adoptaron un bajísimo perfil y continuaron con su relación lo más lejos de las cámaras que pudieron. Pero el interés mediático pudo más y Pattinson, finalmente, habló públicamente de su romance con Waterhouse en The Sunday Times, donde se refirió a su historia de amor, así como también a diferentes romances que tuvo a lo largo de su vida.

“Si un extraño en la calle te preguntara sobre tu relación, pensarías que es extremadamente grosero. Si ponés un muro, termina mejor”, sintetizó el actor cuando le preguntaron sobre su vida privada, dejando en claro que prefiere no hablar de ese tipo de cosas y que hace todo lo posible por mantener su privacidad.

Sin embargo, en un cambio de planes, el embarazo terminó siendo una especie de comunicado masivo. La encargada de anunciar al bebé en camino fue ella, cuando durante el Festival Corona Capital en Ciudad de México no pudo ocultar más su incipiente panza. “ Hoy decidí utilizar ropa llena de brillos para desviar la atención de algo que está sucediendo por acá. No sé si está funcionado ”: con esas palabras le contó al mundo que iba a ser mamá. Tras revelar la noticia, se despojó de su abrigo y decidió tocar su vientre mientras cantaba y el resto de las personas mostraban un semblante de puro asombro.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson en la Met Gala 2023 DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Poco tiempo después de esto, un anillo en la mano de ella incentivó los rumores de compromiso. Se trataba de una joya a medida Toi et Moi, valorada en 330 mil dólares, con un diamante talla princesa de 2.5 quilates y otro diamante en forma de pera de 2.5 quilates.

“Ambos quieren casarse. Es importante para ellos”, dijo una fuente cercana a la pareja a la revista People, añadiendo que Robert “no puede esperar a ser padre” y que se sentía “muy afortunado” con la feliz noticia. “Está muy preparado”, añadió esta persona “Su relación con Suki es increíble”.

En una de las pocas oportunidades que hablaron sobre su relación, ella contó que se habían mudado juntos y que se sentía “muy afortunada” de tener una pareja como Robert. “ Soy muy afortunada porque él acepta el desorden y el caos. Nunca dice nada al respecto. Piensa que es encantador ”, contó entre risas la actriz de Todos quieren a Daisy Jones.

A principios de este año, Waterhouse también declaró al periódico The Times que estaba “sorprendida de haber sido tan feliz con alguien durante casi cinco años” y que él todavía le generaba “mariposas en la panza”. “Siempre me siento muy emocionada cuando veo que su nombre aparece en mi teléfono, o incluso cuando me manda un mensaje de texto. Creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que hablar y me parece divertidísimo”, expresó.

