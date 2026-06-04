Araceli González contó la verdad sobre la supuesta crisis con Fabián Mazzei y cómo fue su reencuentro con Adrián Suar

Esta semana, la reconciliación de Adrián Suar con Araceli González, madre de su hijo Tomás “Toto” Kirzner, se volvió noticia de todos los medios del país. La expareja, que se separó de manera definitiva en 2004, tuvo su reencuentro público en el estreno de Sottovoce, la obra teatral protagonizada por el fundador de Pol-ka.

Esto llevó a que surgieran fuertes rumores de que Fabián Mazzei, actual pareja de Araceli, se encontraba sumamente molesto con el acercamiento. “Hace un tiempo que veníamos siguiendo esta información con Ángel porque me dijeron que están en una crisis profunda. Que no están bien como pareja, que están distanciados. Si bien viven juntos en su casa en Pilar, les estuvo costando mucho el último tiempo. Sobre todo a Fabián el acercamiento de Araceli con Adrián”, explicó Pepe Ochoa al aire de LAM (América TV).

Al escuchar esta información en vivo, Araceli González decidió llamar al programa. “Siempre los escucho de fondo para salir un poco de los temas del día y los escuché hablar de esto (...) Me parece que este momento tan lindo de mi vida no lo voy a empañar de ninguna manera. Es un momento hermoso para mi hijo, que aunque tenga casi 30 años, me da una gran felicidad”, expresó rápidamente la actriz, quien negó una crisis con su pareja.

Araceli González fue a la presentación de Adrián Suar en el teatro (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

“Esta es una historia como la de cualquier familia, con encuentros y desencuentros, donde uno trabaja desde la profundidad de su alma (...) Yo me separé en el 2002 y hasta el 2017 nunca dije nada, nunca expliqué nada, y siempre guardé mi dolor y mi proceso. En el año 2017, una persona habló muy mal de mi marido, que no trabajaba porque era mal actor y desde entonces tuve que salir a capa y espada a defender a mi familia. A mí no me interesa más estar parada ahí”, remarcó y dio a entender que quería terminar con los conflictos mediáticos.

A su vez, explicó que la muerte de su primer marido y padre de Florencia Torrente fue determinante para que se diera un acercamiento con Adrián Suar, con quien se encontraba enfrentada en la Justicia por problemas económicos. “Este año tuve también que sobrellevar el duelo de mi hija, con todo lo que eso significa. Y en el medio uno tenía que seguir resolviendo los temas con Adrián, que íbamos, que volvíamos, juicio y todo lo que eso conlleva, que saben que es espantoso. No hay nada más feo. Y la verdad es que no había nunca encuentro con él”, señaló.

Araceli González contó cuál fue el detonante de su llanto en la mesa de Mirtha Legrand

Fue entonces que una invitación de Mirtha Legrand a su programa en El Trece la llevaría a replantear su vínculo con el padre de su hijo menor y hacer el clic para poder entablar una charla como adultos después de todo lo ocurrido. “Voy a lo de Mirtha y me hace una sola pregunta, que fue un botón que toca el alma, por el que uno empieza a desbordarse y a decir: ‘¿Por qué carajos estoy llorando acá, que no tengo red, que no tengo lugar, que nadie me va a abrazar?’. Yo me quería matar. Pero no lloré por Adrián", sentenció.

“Lloré por un montón de cosas de la vida que son importantes y que hay que resolver, porque a mí no me gusta estar peleada con la gente (...) A mí no me gusta mostrarme vulnerable. A partir de ahí hice un trabajo muy intenso y un día me bajó la ficha, el corazón hizo un clic, la mente también y le mandé un ‘hola’ a Adrián y dije: ‘si me responde, avanzo para reconciliarme’”, argumentó sobre el momento en que decidió hacer las paces con su expareja.

Araceli González se encuentra muy feliz por finalmente poder tener una familia ensamblada en paz (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

Por último, dejó en claro que Fabián Mazzei se encontraba al tanto de su accionar y que la acompañó en la idea de que esto podía ser una gran manera de sentirse mejor con ella misma. “Y a partir de ahí empezó una conversación maravillosa en enero. Obviamente, que todo esto mi pareja lo sabe y él desde el día uno quiso que estemos reconciliados. Y mi pareja, además, es una persona que desde el día uno a mi hijo siempre lo acompañó y estuvo presente. No estamos en crisis. Sí, nos peleamos mucho con la empresa. Es una mierda eso, porque nos vivimos peleando. Porque tenemos que trabajar como actores y no en cuentas”, explicó.

Qué dijo Fabián Mazzei sobre los rumores de crisis

Mientras Araceli González se encontraba en comunicación con LAM, Fabián Mazzei se comunicó por mensaje con Karina Iavícoli, panelista del ciclo, quien leyó el texto recibido al aire y emocionó a la actriz: “Dice ‘sí peleamos’, lo que ya dijo Araceli, por la empresa, pero no por lo que están diciendo. Jamás me molestaría lo que pasó con Adrián. Por Toto y por Ara. Lo único que me interesa es que ellos estén en paz y porque yo también así voy a estar tranquilo. Y no fui a ver Sottovoce, además de por lo de Zambrano (la serie que se encuentra grabando), porque llegué muy cansado y no me pareció un momento para que yo esté. Además, había mucha prensa”.

Araceli González y Fabián Mazzei negaron una crisis de pareja (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

“De verdad, no es mi historia, pero es la historia de dos personas que quiero y si amás de verdad a alguien, vas a querer lo mejor para ellos. Yo estoy tranquilo y acompaño siempre”, expresó el actor de manera contundente.