Tras años de distancia, Araceli González fue a ver a Adrián Suar al teatro y reveló: “Nos estamos revinculando”

Durante la función de prensa de Sottovoce, la obra protagonizada por Adrián Suar en el Teatro El Nacional, una presencia llamó especialmente la atención: Araceli González se destacó entre los invitados y sorprendió al revelar un acercamiento con el actor, y padre de su hijo, Tomás Kirzner, después de años de tensiones, enfrentamientos judiciales y distancia.

“Por suerte, estamos muy bien, disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien”, aseguró la actriz cuando los medios le preguntaron cómo están hoy las cosas entre ellos.

Y sumó: “Yo di el primer paso, yo lloro y avanzo. Lo di; creo que es el trabajo de muchos años. No es que uno de golpe hace las cosas, las hace después de trabajar mucho en uno. Uno se va apartando con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo”.

Uno de los momentos clave de esta nueva etapa entre ambos artistas habría ocurrido durante un encuentro familiar que compartió con Suar y su hijo. “Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante, y ahí nos invitó a venir a todos”, expresó al señalar cuál habría sido el puntapié de la invitación al estreno teatral.