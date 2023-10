escuchar

A mediados de diciembre de 2013, Araceli González y Fabián Mazzei se casaron. Durante más de una década, la pareja se mostró muy unida, con una familia ensamblada conformada por los dos hijos de la actriz: Flor Torrente, fruto de su relación con Rubén Torrente; y Tomás “Toto” Kirzner, hijo de Adrián Suar. La intérprete de Nano recordó su camino junto al actor y realizó una conmovedora revelación que emocionó a todos.

“Es un hombre que te observa y ve qué buscaste en tu vida alguna vez y lo dejaste encajonado”, señaló Araceli González, en referencia a la sensibilidad de Fabián Mazzei, su pareja desde hace más de 10 años; en diálogo con Catalina Dugli en La Once Diez (Radio Ciudad). Y agregó: “Entonces, abrió un cajón y vio un proyecto de perfumes. Me cuestionó por qué no lo hacía y así nació todo”, en referencia a su propia marca, que lanzó previo al aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Fabián Mazzei y Araceli González se dieron el "sí, quiero" hace diez años Instagram: araceligonzalez67

La célebre actriz profundizó en el cercano vínculo que mantuvo con su pareja, en este vínculo que lleva más de una década. “Todos los amores son diferentes. Él me encontró en una edad en la que yo había trabajado mucho mi vida”, remarcó.

Y compartió una conmovedora reflexión que emocionó a sus admiradores: “Soy sincera y siempre le digo a Fabi: ‘Yo me quiero ir primero que vos, te lo pido por favor. No quiero que me faltes’. No lo soportaría”. La actriz profundizó: “Es el compañero de mi vida, el tipo con el que me puedo desnudar completamente y que no me va a hacer daño ni aprovecharse de mis debilidades y marcas”.

“Es con quien puedo llorar y mostrar mi lado más sensible y vulnerable, al saber que no va a decir que no soy una mujer entera”, agregó, acerca de su relación con el aclamado actor, con quien comparte su día a día a través de las redes sociales, en medio de románticas dedicatorias.

La reflexión de Araceli González frente a las críticas a su forma de vida y de trabajo

La actriz destacó que, a lo largo de su crecimiento, se distanció de personas que sentía que no la acompañaban de una manera sana y honesta. “Limpié mucha gente tóxica en todos los órdenes de mi vida, no solo en la profesión”, subrayó. Y detalló: “Amigos, incluso. Uno va mutando y hay gente que pasa a no ser parte de tu vida, no pensás igual. La limpieza tiene que ver con que uno evoluciona y cambia sus formas y está muy bien que sea así. Si no, sería triste”.

La actriz aseguró que Mazzei es su fiel compañero Instagram: araceligonzalez67

González relató que recibió un mensaje que se repite a través de sus redes sociales: “¿De qué vivís?”. Y respondió: “Mirá. Primero, vivo de lo que gané, porque trabajé toda mi vida. No robé a nadie. Segundo, soy muy creativa y muy inquieta y estoy todo el tiempo generando cosas”.

“En 2017, inauguré mi tienda online, cuando todo el mundo me decía: ‘¿A quién le vas a vender de forma online?’. Entonces, cuando llegó la pandemia, empecé a vender como loca, mientras otras marcas más importantes en el país tenían que crearla, porque no la tenían”, destacó la actriz.