Tomás Kirzner se caracteriza por muchas cosas y, entre ellas, se encuentra su transparencia. El joven actor no duda dos veces en hablar sobre sus sentimientos y ya fueron varias ocasiones en las que compartió con la audiencia alguno de los episodios más duros de su vida. Esta vez, el hijo de Araceli González y Adrián Suar relató detalladamente la internación que atravesó su madre en el 2019 y manifestó que, en ese momento, temió por su vida.

Tomás Kirzner habló sobre el miedo que sintió durante la internación de Araceli González Matías Salgado / Hola - Archivo

En noviembre del 2019, Araceli se acercó al hospital por un dolor punzante en el estomago y, una vez en la institución, se enteró que tenía una infección urinaria. Aunque en muchas ocasiones estas dolencias son fáciles de tratar, no fue así el caso de la actriz. La afección se había trasladado hasta los riñones, luego pasó a la uretra y, finalmente, a la sangre. El cuadro llegó a un punto tan severo que debió ser trasladada a terapia intensiva hasta que los médicos dieron con el tratamiento adecuado.

Ya recuperada, la protagonista de La banda del Golden Rocket acudió a sus redes sociales para llevar calma a sus miles de seguidores. A través de un posteo, narró el calvario que vivió a lo largo de esas semanas y aseguró que tuvo mucho miedo pero que estuvo siempre acompañada por sus seres queridos.

Toto Kirzner recordó el día en el que Araceli González estuvo al borde de la muerte

“Gracias a mis médicos. Gracias a mis amigos y familia que estuvieron al lado mío, cuidándome. Noches de abrazos y dormir de la mano. Estas cosas no pasan porque sí. La vida me limitó, me hizo ver lo que en el fondo sentía. Pero todo lo vivido en este último año, me estaba derrapando. ¡Y fue así! ¡Y lo sentía! Como me decía mi entrenador de carreras de autos: lo más importante es saber frenar. Acelerar lo hace cualquiera. ¡Pudo ser terrible! Llegamos a tiempo. Solo gracias”, expresó en el sentido texto.

Araceli González habló sobre su internación en las redes sociales instagram

Durante el segmento Herederos, creado y producido por Telefe Noticias, Toto Kirzner recordó el duro episodio que vivió junto a su madre dos años atrás. En la entrevista, se refirió al momento exacto en el que los médicos se acercaron a la familia para explicar lo complejo de la situación. “No te das cuenta de la dimensión hasta que viene una persona capacitada, que estudió toda la vida, y te dice ‘no sabemos qué tiene tu mamá, pero se puede llegar a morir’”, manifestó.

Asimismo, el ex Argentina: Tierra de amor y venganza aseguró que Araceli “es de fierro porque sobrepasó esa barrera” y habló sobre el camino espiritual que la ayudó a sobrevivir el susto de esos diez días. “Se enganchó en el budismo y, de alguna forma, esa esperanza sirvió de algo en la cabeza de ella”, explicó.

Toto Kirzner habló del peor momento que atravesó Araceli González Gerardo Viercovich

Esta no es la primera vez que Toto se refiere a este suceso. A comienzos del 2020, el actor participó en el ciclo de entrevistas radiales en donde dijo: “Fueron tres semanas, casi un mes que estuvo muy mal por una bacteria en sangre, estuvo en una situación delicada. En un momento, cuando no sabían que tenía había mucha incertidumbre. Fue verdaderamente muy grave, estuvo delicada, en el límite”. Y sentenció: “Fue una ruleta rusa y zafó”.