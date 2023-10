escuchar

En la Argentina, el Día de la Madre tiene lugar el tercer domingo de octubre y su objetivo no solo es destacar a las mamás por su labor, sino también agasajarlas por el amor que dan. En esta fecha son comunes los saludos y las emotivas dedicatorias, y los famosos nos se quedaron atrás a la hora de saludar a las mujeres que les dieron la vida o los criaron, a las madres de sus hijos o hasta para autofelicitarse por la gran labor que realizan en ese rol.

En este sentido, Nicolás Cabré fue uno de los famosos que usó sus redes sociales para felicitar a la madre de su hija Rufina, la China Suárez y a su propia mamá, con un sentido mensaje. “Muy feliz día China Suárez”, escribió el actor en una Storie de Instagram y agregó: “Que paz saber que Rufi le tocó la mejor de todas”. Además, no se olvidó de aquella persona que le dio la vida y lo crió: “Y a mi mamá y a todas las madres feliz día”.

El mensaje que Nicolás Cabré le dedicó a la China Suárez por el Día de la Madre Instagram: @nicolascabre80

En tanto, Wanda y Zaira Nara también aprovecharon la efeméride para dedicarle una contundente dedicatoria a su mamá, Nora Colosimo, que siempre se muestra tan cercana a ellas. “Feliz día a la mejor mamá. Te amo”, le escribió la mayor de las hermanas a la mujer, junto a una de sus últimas fotos que se tomaron en Turquía, en la que ambas tienen el cabello cubierto.

Mientras que la menor de las dos, le puso: “Te amo, te admiro y aprendo todos los días de vos. Feliz día a la mejor mamá”. A diferencia de Wanda, Zaira optó por hacer un collage en el que Nora posa con ambas, en distintas etapas de su vida.

Wanda Nara le dedicó un sentido mensaje a su mamá por el Día de las Madres Instagram: @Wanda_Nara

El collage que eligió Zaira Nara para saludar a su mamá en el Día de la Madre Instagram: @zaira.nara

Por su parte, Nicole Neumann recibió la felicitación de su hija Allegra a través de las redes sociales, que reposteó en sus Stories de Instagram. “Feliz día, ma. Te amo”, escribió la pequeña, de 12 años, junto a un collage de postales familiares con sus hermanas y Manuel Urcera.

Allegra Cubero le dedicó un emotivo mensaje a Nicole Neumann Instagram: nikitaneumannoficial

Posteriormente, la modelo compartió un mensaje, en medio del conflicto familiar con su hija mayor junto a Fabián Cubero, Indiana. “La familia no necesita ser perfecta; necesita ser unida, pase lo que pase”, se leyó.

La publicación de Nicole Neumann en el Día de la Madre Instagram: nikitaneumannoficial

Jimena Barón festejó por partida doble. La modelo compartió un emotivo mensaje hacia su mamá, Gabriela, con una fotografía de cuando era chiquita, mientras sonreía a la cámara ante la mirada atenta de la mujer. “Te quiero infinito. Gracias por tus valores, enseñanzas y tu amor gigantesco”, expresó.

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su madre Instagram: jmena

Pero también aprovechó para homenajear a su hijo Momo. “Sos mi persona favorita en el mundo. Ser tu mamá es lo mejor que me pasó en la vida”, escribió. Y agregó: “Te amo con el corazón que me robaste cuando me enteré que estabas en mi panza. Ojalá nunca me lo devuelvas, es tuyo para siempre”.

La dedicatoria de Jimena Barón a su hijo Momo Instagram: jmena

“Te amo, mi amor”, expresó Jesica Cirio hacia su hija Chloe, al mostrarse emocionada por un regalo que la pequeña de 5 años le entregó por el Día de la Madre. En la postal familiar que compartió la panelista, ambas posaron sonrientes junto a la cartulina llena de fotos de las dos. “Mamá, te amo. Sos la mejor del mundo”, se leyó sobre el papel rojo.

Jesica Cirio mostró el tierno regalo de su hija Chloe Instagram: jesicacirio

LA NACION