No hay dudas de que Wanda Nara es una mujer todoterreno. Sin embargo, no dejó de sorprender a todos cuando decidió meterse de lleno en el mundo de la música. Tras el éxito de “Bad Bitch” y “O Bicho Vai Pegar”, y mientras se prepara para lanzar “Tóxica”, la mediática trabaja en otra canción, la cual la hizo descubrir un nuevo talento.

Wanda Nara debutó musicalmente con el tema Bad Bitch. Una de las imágenes del videoclip YouTube Wanda Nara

Se trata de “Money”, videoclip en el que la esposa de Mauro Icardi se pone en la piel de una boxeadora. Para la filmación, que está dirigida por Negro Magic, la artista tuvo que meterse en el boxeo, que hasta el momento era un mundo totalmente desconocido para ella.

Si bien el adelanto que se ve es breve, se puede apreciar el momento en el que su entrenador de ficción le coloca las vendas para subirse al ring. En paralelo, la hermana de Zaira Nara voltea a cámara con una mirada sensual.

Wanda Nara presentó su videoclip O Bicho Vai Pegar grabado en Brasil Gerardo Viercovich - LA NACION

“Money”, escribió la exconductora de MasterChef (Telefe) para describir el fragmento que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 17.2 millones de seguidores. Además de los miles de likes, obtuvo cientos de comentarios de sus fanáticos. “¡¡Hasta el disco solista no paras reina. Sos la one!!”; “Nunca no generando”; “Me va a dar algo”; “¡¡Sí!!! ¡Re si al video!!! ¡Ahora quiero escucharlo Wan!”; “No aguanto, que salga”; “Te amamos”, fueron solo algunos.

No es la primera vez que Wanda revoluciona la red social con sus posteos. A principios de este mes, abrió un casting por Instagram e invitó a sus millones de seguidores a que puedan participar de “Tóxica”.

“Mañana necesitamos señoras o señores de 45 a 80 años para mi nuevo videoclip. En lo posible gente de zona norte”, escribió sobre una imagen suya en la que se la vio posando con un vestido negro, manga larga y corte tubo, y en el que etiquetó a su estilista y amigo Kennys Palacios. “Comunicarse con él”, agregó.

Muchos de sus fanáticos siguen estando atentos a la publicación de Tóxica, de la que aún no se sabe fecha de estreno, pero, ¿de qué tratará esta canción que está en boca de todos? La hermana de Zaira Nara estuvo invitada el 26 de febrero a Sería Increíble, ciclo que se emite por el canal de streaming Olga.

“Tengo un equipo muy bueno”, comenzó diciendo al revelar cómo es que trabaja en sus canciones. En ese sentido, Eial Moldavsky le pidió que develara al menos una estrofa de lo que viene. “Un pedacito... no está escuchando nadie, se cortó el vivo, vos mandale”. A lo que Wanda accedió y desde su celular reprodujo la introducción de su nuevo corte: “¿Querés que te llame? Te estoy llamando ¿Por qué no respondés? “¿Querías que cambie? Nada cambió. Y te bloqueo”. La letra sonó sobre una base de electrónica, que enloqueció a todos en el estudio.

Pero como si todo eso fuera poco, la dueña de “Wanda Cosmetics” debutó sobre los escenarios con su gran hit durante la noche del sábado en la fiesta Bresh, que se llevó a cabo en el estadio GEBA de la Sede Jorge Newbery.