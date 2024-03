Escuchar

Pobres criaturas (Poor things) se convirtió en una de las protagonistas de la noche de los Premios Oscar. La 96° gala de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que se realizó el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, le otorgó cuatro estatuillas a la película dirigida por Yorgos Lanthimos que tenía 11 nominaciones. Próximamente, el film aterrizará en el streaming.

En la noche de los Premios Oscar, Oppenheimer fue galardonada como Mejor Película, una categoría a la que también estaba nominada Pobres criaturas. El film dirigido por Yorgos Lanthimos recibió 11 nominaciones y se llevó cuatro: Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Actriz (Emma Stone).

Fue nominada también como Mejor Película, Mejor Actor de Reparto (Mark Ruffalo), Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía y Mejor Dirección.

El 25 de enero, la película protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe se estrenó en los cines argentinos con un gran éxito, que se reflejó en la noche de los Premios Oscar. Ahora aterrizará en el streaming para que los espectadores puedan disfrutar de su atrapante historia: será el 20 de marzo por Star+.

De qué trata Pobres criaturas

Emma Stone se puso en la piel de Bella Baxter, quien resucita en el cuerpo de Victoria Blessington, una mujer que se quitó la vida tras ser víctima de abusos por parte de su esposo. Pero, su nueva vida tiene una peculiaridad: el doctor Godwin (interpretado por Dafoe) le implantó un cerebro de un bebé y debe aprender todo desde cero. En su travesía, vive una aventura con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo).

La película premiada en los Oscar se basó en la novela homónima de la autora Alasdair Gray, publicada en 1992. Esta historia se diferenció de otras similares a Frankenstein por contar con el papel protagónico de una mujer y situó en el centro la independencia femenina y los deseos del hombre.

El discurso de Emma Stone tras recibir el Oscar a Mejor Actriz

Visiblemente emocionada y nerviosa, Emma Stone comenzó su discurso de una manera peculiar al recibir la estatuilla como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2024. “Mi vestido está roto”, reveló, al aportar un momento de distensión en la noche y generó la risa de todos los asistentes en el público.

Luego, mencionó a modo de homenaje a sus compañeras de nominación en la categoría: Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Los asesinos de la luna), Sandra Hüller (Anatomía de una caída) y Carey Mulligan (Maestro). Para finalizar, agradeció a todo el equipo de la producción y reveló el consejo que le dio el director Yorgos Lanthimos.

Emma Stone recibió el Oscar a Mejor Actriz ROBYN BECK - AFP

“Estaba entrando en pánico al imaginar que algo como esto podía ocurrir y Yorgos me dijo ‘por favor, sacate de la ecuación’. Y tiene razón, porque no se trata de mí. Se trata de un equipo que fue capaz de unirse para crear algo más grande que la suma de sus partes”, sostuvo. Y concluyó: “Esa es la mejor parte de hacer películas: todos nosotros juntos. Me siento muy honrada de poder compartir este premio con cada miembro del reparto y de la producción; con cada persona que derrochó su cariño y su brillantez en su desarrollo”.