Artemis muestra la superficie, Pink Floyd ya expuso el interior del hombre en el espacio

En tiempos en los que la humanidad vuelve a posar su mirada -y sus naves- sobre la superficie lunar, la inminente difusión de las primeras imágenes de la expedición Artemis ofrece una excusa tan inevitable como sugestiva para regresar a una de las obras más influyentes del siglo XX: El lado oscuro de la Luna de Pink Floyd. Un título que, pese a su resonancia astronómica, nunca trató realmente sobre el satélite terrestre, sino sobre ese territorio mucho más inquietante y cercano: la mente humana.

Dark side of the moon. El lado oscuro de la luna

Mientras las cámaras de alta definición de la misión Artemis empezaron a revelar los relieves de un territorio que durante milenios solo perteneció a la mitología o la literatura de ciencia ficción, resulta imposible no establecer un puente sensorial con la banda sonora definitiva de esa aventura espacial. Sin embargo, hace más de medio siglo, Pink Floyd ya había cartografiado ese territorio, aunque no con telescopios, sino con guitarras eléctricas, sintetizadores VCS3 y una profunda exploración de la psique humana. Finalmente el mundo verá imágenes reales de la superficie lunar, pero la verdadera “cara oculta” fue revelada en marzo de 1973. David Gilmour lo explicó con claridad en más de una oportunidad: la luna es apenas una metáfora. El verdadero “lado oscuro” es la alienación, la presión social, la locura cotidiana que atraviesa la vida moderna.

En ese sentido, el disco de Pink Floyd no dialoga tanto con el espacio exterior como con los abismos interiores. Y sin embargo, medio siglo después, en el preciso instante en que la tecnología vuelve a empujar al hombre hacia la exploración lunar, la obra adquiere una nueva dimensión simbólica: mientras Artemis busca iluminar físicamente lo desconocido, el álbum de Floyd sigue iluminando lo invisible.

Lejos de ser un gesto aislado de genialidad, El lado oscuro de la Luna, el octavo disco de la banda, representa la culminación de un proceso. Cinco años de evolución llevaron a Pink Floyd desde las brumas psicodélicas de la era Syd Barrett hasta una forma de expresión mucho más estructurada, conceptual y, paradójicamente, accesible. La banda -Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright y Nick Mason- encontró aquí un equilibrio extraordinario entre experimentación y claridad, entre ambición artística y masividad. Es cierto que Roger Waters fue el principal arquitecto del concepto: un álbum concebido como una unidad cerrada, donde cada pieza responde a un hilo temático común. También es cierto que escribió la totalidad de las letras, canalizando una visión ácida, desencantada y profundamente crítica del mundo contemporáneo. Pero reducir la obra a su figura sería injusto. La música -esa arquitectura emocional que sostiene y potencia cada palabra- es el resultado de un trabajo colectivo en el que cada integrante cumple un rol decisivo. Y en ese entramado, la figura del ingeniero Alan Parsons resulta tan determinante como invisible, fue él quien transformó el estudio de Abbey Road en un laboratorio de efectos que hoy consideraríamos precursores del diseño sonoro moderno. Desde el montaje de “colores y sonidos” de la apertura hasta el estallido de relojes grabados en una tienda de antigüedades para “Time”, el disco se siente como un viaje físico a través del tiempo y el espacio. Ya con el latido inicial de “Speak to Me”, concebido como un collage sonoro por Nick Mason, el disco establece su lógica: no hay canciones aisladas, sino un flujo continuo de ideas y climas. “Breathe” introduce esa calma engañosa que pronto será interrumpida por la ansiedad tecnológica de “On the Run”, donde los sintetizadores y efectos anticipan un mundo dominado por la velocidad y el vértigo. La irrupción de los relojes en “Time” no es solo un golpe sonoro memorable, sino una declaración conceptual: el tiempo como tirano inevitable. El primer tramo de la obra culmina con “The Great Gig in the Sky”, una meditación sobre la muerte en la que la voz de Clare Torry, improvisada en el estudio, logra lo que ninguna letra podría: traducir lo inexpresable desde lo más humano.

El reverso del disco -en su formato original- profundiza la crítica. “Money”, con su inusual compás de 7/8 y su irónico uso de sonidos de cajas registradoras, expone la lógica materialista con una claridad demoledora. “Us and Them”, nacida de una composición previa de Rick Wright (dejada de lado por el director Michelangelo Antonioni para la banda de sonido del film Zabriskie Point), introduce una dimensión más introspectiva, donde la división y el conflicto humano adquieren una escala casi existencial. En ambos temas, la voz de Gilmour y el saxo de Dick Parry aportan una calidez que contrasta con la dureza del mensaje.

Hacia el final, el instrumental “Any Colour You Like” funciona como un puente hacia el desenlace conceptual: “Brain Damage” y “Eclipse” (el primer tentativo título del disco), dos piezas donde Waters condensa el núcleo de la obra. La locura -tema que sobrevuela todo el disco y que remite inevitablemente a la figura ausente de Syd Barrett- se convierte aquí en una revelación: no es una anomalía, sino una consecuencia lógica del sistema. El disco aborda la paranoia, la alienación y el miedo a la muerte con una lucidez que no ha envejecido un solo día, lo cual cimenta, como todo verdadero clásico, su perpetua actualidad. El cierre, con esa frase casi susurrada por la voz de Driscoll, el entonces portero de Abbey Road -“no hay un lado oscuro de la luna, en realidad toda ella es oscura”-, introduce una ironía final que hoy resuena con particular fuerza. Porque mientras Artemis se prepara para mostrarnos nuevas imágenes de la superficie lunar, Pink Floyd nos recuerda que el verdadero enigma nunca estuvo allí arriba.

Otro de los grandes aciertos del grupo fue someter la obra a la prueba del vivo antes de grabarla. Durante 1972, el material fue mutando en escena, ajustándose, puliéndose. Cuando finalmente ingresaron a Abbey Road, el 1 de junio de ese año, no estaban registrando ideas en bruto, sino una obra en estado de madurez. El resultado fue un disco que no solo alcanzó el número uno en los Estados Unidos, sino que permaneció durante años en los rankings, convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes.

Pero los números, por impactantes que sean, dicen poco frente a la verdadera dimensión de El lado oscuro de la Luna. Su legado no reside únicamente en su éxito comercial, sino en su capacidad para seguir interpelando. En un mundo que avanza tecnológicamente a una velocidad vertiginosa -hoy rumbo a la Luna, mañana hacia Marte-, la obra de Pink Floyd permanece como un recordatorio incómodo: no importa cuán lejos lleguemos, siempre llevaremos con nosotros nuestra propia oscuridad. Y tal vez sea allí, en esa tensión entre conquista exterior y conflicto interior, donde el disco encuentra hoy una nueva vigencia. Artemis podrá mostrarnos imágenes inéditas del satélite. Pink Floyd, en cambio, ya nos mostró -y sigue mostrando- algo mucho más difícil de observar. The Dark Side of the Moon ya no es solo un fenómeno de ventas, una pieza de psicodelia madura o lo mejor del rock espacial. Es, ante todo, un mapa de la condición humana. Mientras el hombre vuelve a mirar hacia el cielo con ambición científica sobre un panorama terrenal sombrío, un disco de una banda de rock sigue recordándonos que la verdadera oscuridad no está en la falta de sol sobre un cráter lunar, sino en los laberintos de nuestra propia mente.