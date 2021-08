Aseguran que dos conocidos famosos fueron supuestos testigos de la infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez

Cinthia Fernández reveló que hay testigos de la presunta infidelidad de Benjamín Vicuña a Eugenia ‘China’ Suárez. A días de confirmarse la separación entre los actores, la panelista aseveró que el día que el actor chileno conoció a la moza de un restaurante en Córdoba, estaba en compañía de dos famosos que en ese momento eran sus compañeros en una obra teatral y que “serían sus cómplices”.

“Hay testigos de la historia de la moza. Cinthia tiene los datos, nombres de famosos. Inclusive, de famosos muy famosos, que estuvieron en el bar en el momento en el que se habría levantado a esta moza”, empezó Ángel de Brito, conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) antes de develar quienes serían los supuestos testigos de la historia.

En ese sentido, la panelista del ciclo y candidata a diputada completó que “entre ellos había una amiga de la China”. “Lo que faltaba saber”, dijo de Brito, “es determinar si cuando se dio la situación la pareja estaba en buenos términos o si estaban separados”.

Cinthia Fernández aseguró que “hay testigos del día en que Vicuña engañó a la China Suárez”

“Puede ser [que estaban] en alguna crisis pasajera”, completó Fernández. “Eran dos actores muy conocidos que estaban en esa mesa”, aclaró el conductor sobre la información que manejaban en el piso.

En esa línea, Estefanía Berardi, la periodista que develó el supuesto “engaño del actor”, agregó que la situación estaba controlada por terceros para que no se filtrara ninguna foto o información que pudiese perjudicarlo, ya que antes del encuentro a la moza “le quitaron el teléfono”. “¿Qué pasa si un día alguien lo escracha, ¿lo filma? Aunque me dijeron que no, que está todo chequeado previamente porque le habían quitado el teléfono a ella previo al encuentro”, añadió.

Benjamín Vicuña contó por qué no llevaba a sus hijos a la casa de la China Suárez

Enseguida, Fernández develó los nombres de quien habría estado ese día con el actor en el bar. “Aparentemente Fernán Mirás, que era uno de los compañeros de elenco en ese momento, hacían una obra juntos, y Laura Cymer que, aparentemente, estaban en la mesa cuando pasó todo esto”, afirmó.

Y siguió: “De hecho, hay un tuit de un usuario que hoy no está disponible. No sé el motivo. Esto no es información, estoy contando algo que pasó en las redes sociales, en donde, el 31 de agosto del 2019, que coincidiría con esta crisis y con la fecha del rumor de esta nueva separación”. En esa publicación, según deslizó la bailarina, un usuario que está desaparecido de la red social habría dado información a respecto, incluso, antes de la separación.

LA NACION