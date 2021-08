El audio de Benjamín Vicuña donde explica por qué no quería llevar a sus hijos a la casa de la China Suárez

Un audio de Benjamín Vicuña en el que cuenta por qué no llevaba a sus hijos a la casa de la China Suárez salió a la luz tras la separación de la pareja. El actor chileno se lo envió a una vecina del country en el que vivía Eugenia, a la cual intentó alquilarle una propiedad para hospedarse junto a Bautista, Benicio y Beltrán, los hijos que tuvo con Pampita Ardohain.

Todo ocurrió en 2016, cuando recién comenzaba su relación. El mensaje llegó al celular de Sandra, la mujer que recientemente demandó a la China por estafa, y fue difundido este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece). “Quería retomar nuestra conversación, sigo con interés de poder alquilar o comprar algo cerca de la casa de la China. Es para cuando van mis hijos algunos fines de semana al mes, para poder entrar, porque son varones y somos muchos”, señaló Vicuña en el audio. La vecina explicó que la actriz “no vivía con Benjamín en su casa, él iba y venía”.

Benjamín Vicuña contó por qué no llevaba a sus hijos a la casa de la China Suárez

En aquel momento, la China convivía solo con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, en la vivienda que el actor le había dejado cuando se separaron. Ese inmueble era motivo de conflicto con su vecina, por 22 metros que la mujer alega que le corresponden a su propiedad y que -por una mala delimitación del terreno- quedaron dentro del parque de la actriz, donde construyó un quincho.

Mucho antes de que el conflicto estallara en los medios, Benjamín quiso mudarse al lugar con sus hijos. “Yo pensaba ofrecerte... Estoy pensando en voz alta, un alquiler y que tenga promesa de compra para los dos años y si está todo bien, comprarla a un número que acordemos y restarle los meses de alquiler. Pensaba 150 o 170 mil pesos argentinos. Decime y así avanzamos, como te comentaba tampoco hay necesidad de hacerlo con urgencia”, le propuso el actor a Sandra.

Benjamín Vicuña quiso alquilar la casa vecina a la de la China Suárez en un country de Pilar para llevar a Bautista, Benicio y Beltrán Instagram: @benjavicunamori

Según contó Yanina Latorre, la mujer no aceptó la propuesta, ya que era mucho más baja de lo que valía el metro cuadrado en ese country. En 2018, la pareja tuvo a su primera hija en común, Magnolia, y decidieron mudarse a otro barrio privado.

De acuerdo a una información que dio la panelista Paula Galloni, amiga de Pampita, en Intrusos (América), los problemas de la pareja antes de que confirmaran su separación se desencadenaron por la remodelación de la propiedad que Benjamín y Eugenia habían comprado para vivir juntos, en Pilar. Allí es donde se instaló recientemente Suárez junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, el segundo que tuvo con el chileno en julio de 2020.

La denuncia por estafa

La polémica con Sandra, la vecina de la casa que originalmente pertenecía a Cabré, empezó realmente a principios de 2000, cuando el actor se mudó a la propiedad. La mujer contó que siempre mantuvo una buena relación con Nicolás y que esperaba que le pagaran por el terreno que le correspondía.

Cuando la China se quedó con la vivienda, Sandra retomó el reclamo, pero no logró resolver la situación. En los últimos meses, la actriz puso a la venta esa casa y esto detonó la bronca de su vecina. Cansada de no tener una solución, decidió denunciarla por estafa.

Pese a que ya había una compradora interesada que firmó el boleto de compraventa, la Justicia frenó la operación inmobiliaria a causa de la demanda. “Me quiere dar la mitad de lo que me corresponde, y ella no me lo quiere dar. Estamos hablando de 12.000 dólares”, lanzó en diálogo con Latorre.

Por este motivo, los abogados de Suárez están intentando llegar a un acuerdo con la denunciante para poder destrabar la operación y poder vender el inmueble. La solución al problema implicaría o que la actriz le devuelva los metros cuadrados reclamados a su vecina o que le pague lo que pide por el espacio.

LA NACION