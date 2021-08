Cinthia Fernández criticó a Juana Viale: “Le dictan las preguntas y tiene todo anotado”

Cinthia Fernández fue invitada semanas atrás a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y recibió muchas críticas por sus opiniones en relación a la política argentina. Luego de esto, la panelista y candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires disparó contra Juana Viale.

“En todos los programas que fui se me cag...ron de risa; de hecho en lo de Juana Viale se me cag...ron de risa”, dijo Cinthia en una nota a América, luego del cruce que tuvo en aquella emisión con Patricia Bullrich. “Es fácil que te dicten las preguntas y tengas todo anotado en una tablet”, señaló la panelista, en referencia a la conductora del ciclo.

🔴 EXCLUSIVO | Cinthia Fernández explota contra TODOS por las críticas a su falta de propuestas y su campaña



💬 "En el programa de Juana Viale todos se rieron de mis propuestas"



💬 "Las feministas te defienden según tu ideología política"



💋👠☕ #ALaTarde @americatv pic.twitter.com/2L1U51uer5 — JOTAX (@JotaxTV) August 26, 2021

Un cruce picante

En aquel programa, Fernández acusó de “infantil” a la presidente del PRO. Todo comenzó luego de la polémica visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta. “Patricia, te está preguntando por las mujeres. Me parece que el error que cometemos es mezclar los dos temas: uno es la misoginia, que la tienen los dos lados y en el medio queda la mujer; y el otro es la falta de respeto porque todos teníamos que estar adentro y el ejemplo lo tienen que predicar ellos”, lanzó Cinthia.

“La democracia tiene un contrato de convivencia y, cuando ese contrato se rompe, te pueden decir que sos igual a la dictadura, asesino o cualquier cosa. Esa lógica hace que el Gobierno encubra todo hecho que realice una persona de su bando. El encubrimiento kirchnerista significa que nunca, nunca se critican. Quiero que se critiquen, pidan perdón y no siempre acusen al otro”, contestó Bullrich.

“Es infantil la explicación. Para una democracia, necesitamos que el otro no te perciba como una cucaracha o como alguien que no tiene ni voz ni voto, y ese es el sentido profundo que el kirchnerismo le ha puesto al lenguaje en la Argentina”, continuó Cinthia para definir: “Acá no hablamos de ideología, o si es de un lado o del otro”. “Vos no hablás de ideología porque... No sé en qué país vivís”, interrumpió contundente Bullrich. “¿Le puedo decir algo? Yo la veo a usted y me parece infantil. Maltrataron a una mujer, de un lado y del otro, no importa, la maltrataron. Hay dos cosas que hay que separar, que me parece que están tratando de tapar”, concluyó la precandidata.

