El curioso comentario de Benjamín Vicuña en una foto donde está la China Suárez

Con una sola frase, Benjamín Vicuña reavivó comentarios en las redes vinculados a su separación de María Eugenia “la China” Suárez. El actor dejó una apreciación en un posteo de Fernán Mirás en el que se ve una foto promocional de la serie de Star+, Terapia alternativa, donde está el actor mirando con recelo a la China, quien interpreta a su mujer en la ficción de Ana Katz.

“El señor de la foto como que supiera que algo anda mal con su jermu”, comentó Vicuña, y muchos usuarios interpretaron que el chileno estaba hablando de sí mismo, cuando en realidad es Mirás quien personifica al esposo de Suárez en la comedia, mientras que Benjamín interpreta a su amante. “Jaaaaa, para mí está enojado con [Julieta] Cardinali. ¡Eso es!”, le respondió Fernán a Benjamín. Recordemos que ambos ya trabajaron juntos en otras ocasiones, desde la novela de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza, hasta la obra Terapia amorosa.

Terapia alternativa es la flamante producción nacional que se estrena el 24 de septiembre en la plataforma de streaming para adultos de Disney. En diálogo con LA NACION, Suárez habló sobre cómo fue el rodaje en pandemia. “Yo estaba muy encerrada y recién parida [en julio de 2020 nació su tercer hijo, Amancio, fruto de la relación con Vicuña]. Es la primera vez después de tres hijos que empiezo a trabajar tan rápido, y estaba muy nerviosa porque en general uno se turna, pero en este caso arrancamos los dos. Estaba bastante movilizada, muy insegura al principio, el cuerpo no es el mismo, estaba volviendo, las hormonas, dar la teta y no dormir y tener que llevar a Amancio con el Covid... Pero la verdad es que tenía muchas ganas de volver a trabajar. Lo hablábamos todo el tiempo con Benja, de lo privilegiados que eramos sabiendo la falta de trabajo que había, una mezcla de sentimientos bien fuertes”, explicaba la actriz, quien aseguró que necesita retomar sesiones con una psicóloga.

Peterson, Vicuña y la "China" Suárez sobre el estreno de "Terapia alternativa"

“Yo por supuesto que creo en la terapia, he hecho en algún momento, tengo que retomar. De hecho, esta serie me recuerda que tengo que retomar (risas). Es un tema porque tenés que probar y ahora con la pandemia todo es virtual y ver con quién te sentís cómoda, voy a mandar un par de mensajitos para ver quién está disponible ahora”, contó Suárez. María Eugenia y Benjamín trabajaron juntos por primera vez en 2016 en el drama romántico de Daniela Goggi, El hilo rojo. La pareja sorteó un escándalo mediático, afianzó su relación y continuó compartiendo variadas producciones, desde el film Los padecientes de Nicolás Tuozzo hasta la novela de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza. Cuando llegó el proyecto de Terapia alternativa, Vicuña le aseguró a este medio que se sintió atraído por la posibilidad de indagar en temáticas como los vínculos románticos y los pormenores del psicoanálisis.

El anuncio de la separación

El comunicado con el que el actor chileno confirmó la separación de la China Suárez Instagram @BenjaVicunaMori

El viernes 20 Benjamín Vicuña sorprendió con un posteo en su cuenta de Instagram en el que anunciaba su separación de María Eugenia “la China” Suárez. El actor esbozó un comunicado escueto pero que no dejaba margen para las dudas. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, concluyó en el texto que subió a sus Stories.

Wos, señalado como el tercero en discordia en la separación de Benjamín Vicuña de la China Suárez Instagram

De inmediato comenzaron a surgir versiones respecto a qué los condujo a separarse, entre ellas, el estrés que les estaba causando la refacción de una nueva casa, problemas de convivencia y un supuesto tercero en discordia. Este último rumor se desprendió de una información que brindó la periodista Evelyn Von Brocke en el programa Intrusos, donde se desempeña como panelista y donde contó que la China habría tenido un romance con el rapero Valentín Oliva, más como conocido como Wos, versión que la actriz negó enfáticamente en diálogo con Marcelo Polino. “Es mentira, no hay terceros en discordia”, comunicó.

Suárez y Vicuña, separados Instagram: @ benjavicunamori Verificado

Por otro lado, Polino, en su programa de Radio Mitre, Polino auténtico, reveló que la China no estaba al tanto de que el actor chileno iba a anunciar la separación en las redes. “Se enteró en el momento, cuando lo vio”, contó el periodista. “Todo el mundo me llama como si yo viviera con la China, y somos amigos, pero es una amistad casi poética, porque no nos frecuentamos. De hecho, yo no conozco al nene [Amancio], todavía. Hablamos para Navidad, para los cumpleaños, si tenemos algún problema familiar. Me enteré y la llamé para preguntarle qué había pasado”, continuó. “Y me dijo que se había enterado por el posteo. Él nunca le dijo que iba a postear que estaban separados. Estaba sorprendida, obviamente”, compartió.

Benjamín Vicuña y la China Suárez, en Terapia alternativa

Vicuña y Suárez comenzaron su relación en 2016, después de trabajar juntos en El hilo rojo. Las primeras versiones de que algo pasaba entre ellos estuvieron atravesadas por un escándalo, protagonizado por los actores y la exmujer de él, Pampita Ardohain, quien aseguró que los había encontrado en un motorhome, mientras ella todavía estaba casada con Vicuña.

Con el paso del tiempo, el escándalo fue quedando en el pasado. Los actores comenzaron un noviazgo en 2016, en 2018 le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Magnolia, y dos años después llegó Amancio. Vicuña es también padre de Bautista, Benicio y Beltrán [fruto de su relación anterior con Pampita], mientras Suárez es madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

La reacción de Pampita tras enterarse de la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

LA NACION