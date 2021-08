Juana Repetto se disculpó con la China Suárez y Benjamín Vicuña tras burlarse de su separación

En medio de los rumores de crisis con su esposo Sebastián Garivotto, Juana Repetto hizo una broma sobre la ruptura de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Este martes, tras darse cuenta de que su comentario estuvo fuera de lugar, pidió disculpas.

“Vi en varios portales un video mío haciendo un chiste que ahora que lo veo, no fue lo más oportuno del mundo. Si alguien se sintió tocado, cosa que no creo porque no lo deben ni haber visto, pido disculpas”, comenzó diciendo la hija de Reina Reech en una story que publicó en Instagram.

Juana Repetto pidió perdón tras bromear con la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Juana hacía alusión al filoso comentario que emitió cuando intentaba desmentir su mala relación con el papá de su hijo Belisario. Por el mismo medio, la actriz había compartido un video en el que se la veía charlando con Garivotto, que terminó con una frase contundente: “Sabés qué me parece que pasa, que con este cuerpo y esta cara me confundieron con la China Suárez y vos serías Vicuña pero te faltan unos centímetros gordi”.

Sobre este comentario, la artista explicó que su objetivo fue resaltar la belleza de Eugenia y no burlarse de su presente sentimental. “Estaban diciendo que Seba y yo estábamos en crisis y yo dije ‘por ahí me confundieron con la China Suárez porque soy muy potra’, pero fue en chiste como haciendo alusión a lo bella que es ella y que justo había salido el mismo día”. Y aclaró: “No quise faltar el respeto ni mucho menos. No lo hice con mala intención”.

La separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña

El viernes pasado Benjamín Vicuña sorprendió a sus seguidores al confirmar en sus redes sociales que se había separado de la China Suárez, algo que hasta ese momento eran solo rumores. Tras cinco años de relación y dos hijos en común, el actor chileno escribió: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy esto nos lleva a tomar un nuevo camino, separados como pareja pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”.

“Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la menor manera. Gracias”, agregó el actor en el comunicado. Más tarde, Eugenia habló del tema en privado con Marcelo Polino y le dijo que no sabía que Vicuña iba a publicar ese mensaje en sus redes sociales, y que “se enteró en el momento, cuando lo vio”.

El comunicado con el que el actor chileno confirmó la separación de la China Suárez Instagram @BenjaVicunaMori

La pareja comenzó su relación en 2016, después de trabajar juntos en la película El hilo rojo. Los primeros rumores de que algo pasaba entre ellos llegaron de la mano de un escándalo, el del “motorhome”, protagonizado por los actores y la exmujer de él, Pampita Ardohain.

En 2018, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija en común, Magnolia. Y, en 2020, llegó el segundo, Amancio, luego de que el año anterior Vicuña y la China atravesaran una dura crisis en la cual decidieron separarse temporalmente. Un año y medio después de haber vuelto a estar juntos, los actores no pudieron superar nuevos roces y decidieron distanciarse nuevamente.

