Aseguran que Gastón Edul sale con una exparticipante de Gran Hermano: de quién se trata

Son semanas muy intensas y de muchas emociones para Gastón Edul. Tras su cobertura del Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México, se trasladó a Sevilla, España, para sus últimos entrenamientos de cara a su pelea contra Eduardo Aguirre en La Velada del Año 6, evento organizado por Ibai Llanos. La pelea tuvo tres rounds, pero como no hubo nocaut, los jueces votaron y dieron como ganador al español. Aunque el resultado no fue el deseado, eso no lo privó de pedir la revancha y seguir disfrutando de su gran presente, pero aparentemente no solo, sino acompañado por una ex Gran Hermano.

En la emisión del miércoles 29 de julio de LAM (América TV), Pepe Ochoa anticipó que tenía un “romance bomba”. Como pista dijo que los protagonistas eran famosos y que él estaba en su mejor momento: “Esto es algo que viene de larga data. No es la primera vez. Ella está en un momento muy particular y él la invita y ella agarra sus cosas y viaja a verlo a otro país”.

Según revelaron en LAM, Gastón Edul estaría viviendo un romance con Sabrina Cortez (Foto: Instagram @gastonedul / @cortezsabri)

Finalmente, el misterio se reveló. “Los que están compartiendo una especie de luna de miel en Ibiza, España, son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano”, expresó el panelista. “El año pasado conté que se empezaron a ver, iban y venían, pero no pasó a mayores. Al parecer, esta vez es más serio y él la invitó y accedió. Están muy acaramelados en Ibiza”, advirtió.

“¡Qué linda pareja!”, expresó Denise Dumas, y Pilar Smith comentó que la exparticipante de Gran Hermano atraviesa un difícil momento personal. El 18 de julio, la joven compartió en sus redes sociales un desgarrador posteo para despedir a su madre, quien falleció tras atravesar una grave enfermedad.

El periodista y la influencer están actualmente en España (Foto: Instagram @gastonedul / @cortezsabri)

Hasta el momento no hay imágenes de la influencer y el periodista juntos. En las últimas horas, ella publicó fotos de su estadía en Ibiza con amigas y él se mostró en Cala Millor, Mallorca. De todas maneras, ambos se siguen mutuamente en Instagram, un dato clave en la historia que seguramente tendrá nuevos capítulos próximamente.

Sabrina Cortez participó de Gran Hermano 2023-2024 (Foto: Instagram @cortezsabri)

Sabrina Cortez es mendocina y cobró popularidad por su participación en Gran Hermano 2023-2024 (Telefe). Se recibió de contadora pública en la Universidad Nacional de Luján, pero desde antes de ingresar a la casa se abrió paso como modelo, carrera que potenció tras su participación en televisión. Actualmente, acumula 967.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido de lifestyle y moda.

En cuanto a su vida sentimental, mantuvo una relación de ocho años con Brian Fernández, pero se separaron luego de que ella se acercara al cantante Alan Simone dentro del reality. Empezaron un noviazgo, pero en junio de 2024 confirmó que se separaron debido a las infidelidades de él.