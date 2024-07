Sabrina de Gran Hermano se recibió de la Universidad: las fotos del evento

Escuchar

Esta edición de Gran Hermano (Telefe) tuvo distintos integrantes con distintas profesiones. Una de ella fue Sabrina Cortez, quien ahora obtuvo el título de su carrera por parte de la Universidad Nacional de Luján y lo festejó en sus redes sociales.

Sabrina, de Gran Hermano, se recibió de la Universidad y Alan no estuvo presente: las fotos del festejo

La hermanita se hizo popular durante su estadía en la casa por su romance fugaz con Alan Simone, el joven cantante de la ciudad de Chivilcoy. Esta semana, compartió en sus historias de Instagram la entrega de diplomas y el festejo de grado de su carrera: Contadora Pública. Lo que también llamó la atención de sus fanáticos fue la ausencia de Alan, ya que más allá de no estar más juntos, en las últimas galas de Gran Hermano se los había visto muy próximos, con una reconciliación en puerta.

Sabrina, de Gran Hermano, junto a su hermana cuando se recibió de la Universidad

Al comienzo del juego, Sabrina había discutido con Catalina Gorostidi, la médica pediatra. Esta acusó a Sabrina de “no trabajar” y de “utilizar su cuerpo” para ello. Esto quedó desmentido por Sabrina cuando salió de la casa, al mismo tiempo en el que se enfrentó a mentiras sobre su actividad y las distintas relaciones que la vincularon con diferentes hombres.

Ahora, Sabrina comparte su felicidad ante este nuevo logro y busca enviar un mensaje de apoyo a las personas que están estudiando una carrera universitaria, mostrando que las ganas de vivir los sueños, como lo es estar en Gran Hermano y lograr un título universitario, pueden ser compatibles.

Sabrina sacó a la luz la infidelidad de Alan y confirmó su ruptura: “Lo dejé vivir conmigo y así me pagó”

La relación entre Sabrina y Alan encontró rápidamente su final cuando varias chicas salieron a delatar al joven oriundo de Chivilcoy en las redes sociales. En esta línea, la rubia les pidió a dichas mujeres que, si podían confirmar la infidelidad, le enviaran los mensajes que habían compartido con quien era su novio.

Días después, la mendocina reveló que descubrió la traición de su pareja y expuso lo que vivió junto a él. En el programa de streaming de Telefe, Te pido mildis, conducido por Lola Poggio, Juan Otero, Nico Peralta y Sol Ulloa, la exjugadora compartió un texto que escribió para poder relatar lo que atravesó en su relación.

Sabrina contó que ella, al salir del reality, se separó de Brian, con quien mantuvo una relación de más de ocho años. En ese momento, “ella necesitaba estar sola en su casa”, sin embargo, le abrió las puertas a Alan para que se quedara y no tuviera que viajar a Chivilcoy constantemente.

Sabrina y Alan confirmaron su romance con un beso en la casa de Gran Hermano y los participantes enloquecieron al verlos

Pero la revelación más impactante que hizo tuvo que ver con las relaciones en paralelo que su pareja mantenía con otras mujeres, a quienes conocía a través de las redes sociales. En pocas palabras, mientras ella le permitía quedarse en su casa casi sin conocerlo, él le era infiel.

Sobre esto, declaró: “Los chats son reales y NO SON LOS ÚNICOS [...] agradezco enormemente a la chica que los hizo público y a TODAS LAS DEMÁS QUE ME MANDARON POR PRIVADO [...] ya habíamos tenido un distanciamiento fuerte por mensajes de él con otras mujeres y decidí darle una oportunidad [...] esta vez, el rejunte de cosas me rompe el corazón y me desilusiona un montón”.

