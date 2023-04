Aseguran que Jey Mammon llevaría a la Justicia a Lucias Benvenuto por “falsa denuncia”: “Podría ir a la cárcel”

escuchar

En el 2020, Lucas Benvenuto inició acciones legales contra Jey Mammon por haber abusado sexualmente de él cuando era un adolescente. En su momento, la causa prescribió y recién se hizo de público conocimiento días atrás, cuando el joven -quien actualmente tiene 27 años- lo contó en una entrevista con Karina Mazzoco en A la tarde (América).

Aseguran que Jey Mammon llevaría a la justicia a Lucias Benvenuto por “falsa denuncia”

Tras diez días en silencio, el conductor comenzó a dar notas a diversos periodistas y, en todas sus declaraciones, dio versiones cruzadas sobre si llevaría o no al denunciante a la Justicia. Ahora, luego de que trascendiera que viajó a España, desde Socios del espectáculo (eltrece) aseguraron que le iniciará un juicio por “falsa denuncia”.

Poco después del estallido de la polémica que lo convirtió en uno de los nombres más mencionados tanto en los medios como en las redes sociales, Jey Mammon realizó un escueto descargo en su perfil de Instagram y de Twitter en el que habló de “una persistente campaña de acoso y difamación” y de “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual (Foto: Instagram @lucasbenvenutoo / Archivo)

Asimismo, hizo referencia a “conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró” y describió al denunciante como “una persona que, en este caso, y frente a la Justicia, ha faltado a la verdad”.

Aunque muchos interpretaron dicho comunicado como un claro indicio de que iniciaría acciones legales por difamación, cuando el ahora exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) dio su primera entrevista a Jorge Rial en Argenzuela (C5N) dijo que no tenía intenciones de llevarlo a la Justicia. No obstante, días más tarde y en diálogo con Baby Etchecopar en Basta Baby (A24)-, manifestó que lo tendría en cuenta.

Jey Mammon habló de la posibilidad de iniciar acciones legales contra Lucas Benvenuto (Video: A24)

“En este momento, eso yo no lo voy a decidir yo, porque si lo tengo que hacer, humanamente, yo decidiría no hacer nada (ni calumnias ni injurias)”, dijo durante la nota. Minutos después, remarcó: “Si los abogados me dicen, ‘vamos por acá’, los seguiré a ellos”. En el mismo contexto, sostuvo que a su abogado, Fernando Burlando, se le ocurrió hacerlo, “pero yo le estoy diciendo ‘Fernando dejá...’”.

En las últimas horas, luego de que trascendiera que en medio del escándalo viajó a España, desde Socios del espectáculo informaron que, finalmente, habría decidido denunciar a Benvenuto por “falsa denuncia”. Por el momento no se sabe quién será su abogado.

“Las denuncias que Jey Mammon le va a hacer a Lucas Benvenuto, una es por coacción e injurias y se suma una nueva denuncia que tiene pensada hacer que es por falsa denuncia”, disparó Mariana Brey. Y explicó: “¿Esto qué implica? Que Lucas Benvenuto tendría que demostrar que no mintió, que su denuncia no es falsa y que podría ir a la cárcel”.

Jey Mammon viajó a Madrid tras ser denunciado por presuntamente abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad (Foto: Captura / América)

En cuanto a quién será su representante legal, la panelista detalló: “Frente a esta posible denuncia que Jey quiere hacer, se está evaluando que Fernando Burlando si sea su representante”. El letrado, según explicó en el pasado miércoles en una nota que dio a la periodista Lorena Maciel, no había trabajado como abogado para el músico y conductor, sino que simplemente lo asesoró y aconsejó.

