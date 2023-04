Jey Mammon reveló la decisión clave que podría tomar tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto

escuchar

Juan Martín Rago, o Jey Mammon como lo conocen todos, enfrenta fuertes acusaciones en su contra que lo tienen en el foco mediático desde hace dos semanas. Recibió una denuncia por abuso sexual de un menor de edad, la cual proscribió en 2021, pero salió a la luz hace pocos días en un programa de televisión. En este contexto, el conductor dio su versión de la historia en las redes sociales y en una entrevista con Jorge Rial, donde aseguró que no estuvo nunca con un “chico de 14 años”. Ahora, volvió a aparecer en la televisión de la mano de Baby Etchecopar y reveló que no descarta tomar una contundente acción legal -prevista en el Código penal- si sus abogados así se lo recomiendan.

El escándalo de Rago comenzó cuando Lucas Benvenuto contó en A la tarde (América) que fue abusado sexualmente por un conductor y músico: “Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años”. Si bien no dio nombres, más tarde se supo que se refería al exconductor de La Peña de Morfi (Telefe).

Jey Mammon fue denunciado por abuso sexual

Por su parte, el músico rompió el silencio a través de un extenso video que compartió en las redes sociales, donde desmintió a Benvenuto y aseguró que comenzó una “relación” con Lucas cuando él tenía 19 años, que duró, “entre idas y vueltas”, hasta sus 25. Sin embargo, la cuestión de la edad sigue siendo un punto que deja más dudas que certezas, puesto que el viernes se emitió una entrevista que dio para televisión donde mencionó que conoció al joven cuando tenía 16 años en una fiesta: “Después pasó un tiempo y lo volví a ver y podría tener 17 o 18 ...”.

Tras su primera aparición en televisión, el animador volvió a tener un segundo mano a mano, esta vez con Baby Etchecopar en Basta Baby (A24). Vestido con una remera en color claro - similar a la que usó para el video que posteó en sus redes sociales- y sus dos premios Martín Fierro apoyados en una repisa detrás de él, habló en vivo y aseguró que su carrera “no está terminada” y que no es un “muerto social”.

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abusar sexualmente de él cuando era menor de edad (Foto: Instagram @lucasbenvenutoo / Archivo)

“Esto no es un partido de fútbol”, lanzó en un momento de la charla y enfatizó en que ya no está “tirado en el piso” como antes. No obstante, hizo una reflexión y remarcó que “lo que ya está jugado, ya está jugado”: “Yo no sé cómo mie... puedo revertir esto que acaba de pasar”, sostuvo.

En este contexto, durante la entrevista, se barajó la posibilidad de iniciar una denuncia por calumnias e injurias, los delitos contra el honor previstos en los artículos 109 y 110 del código penal. Pero, Jey Mammon se pronunció seguro de la decisión que tomó: “En este momento, eso yo no lo voy a decidir yo, porque si lo tengo que hacer, humanamente, yo decidiría no hacer nada (ni calumnias ni injurias)”.

Jey Mammon habló nuevamente en televisión (Video: A24)

Sin embargo, el entrevistado no descarta hacer una denuncia por calumnias e injurias si su defensa así lo llegara a requerir. “Si los abogados me dicen, ‘vamos por acá', los seguiré a ellos”, aseguró. En el mismo contexto, sostuvo que a su abogado, Fernando Burlando, se le ocurrió hacerlo, “pero yo le estoy diciendo ‘Fernando dejá...’”.

